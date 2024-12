Giornata della disabilità: gli eventi all’IC M. Bello-Pedullà-Agnana di Siderno

StrettoWeb

L’Istituto comprensivo M. Bello – Pedullà – Agnana di Siderno, diretto dal Dirigente Prof.ssa Puntillo Mariantonia, sempre attento alle tematiche delle disabilità e del disagio, è sempre pronto a realizzare iniziative di sensibilizzazione sui temi relativi ai diritti, alle disabilità e al valore dell’Inclusione.

Molte le iniziative, all’interno delle classi del plesso di Agnana e della scuola primaria M. Bello, per consolidare la cultura dello “stare bene Insieme”. Gli alunni, guidati dai loro docenti, hanno completato l’albero dell’Inclusione. Il plesso scolastico di Agnana, nell’ottica di promuovere sempre di più la cultura dell’Accoglienza, quale modo naturale di essere e vivere la vita scolastica, il 3 dicembre, per celebrale la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ha organizzato un flash mob sul tema “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”.

Tutti gli alunni si sono impegnati, in modo gioioso e originale, a ballare sulle note della canzone di Jovanotti “L’Ombelico del Mondo” quale inno alla vita e alla diversità. I docenti del plesso di Agnana: Sanci Ivana, Larosa Elda, Graneri Antonio Nicola, Lombardo Vincenza Emanuela, Galluzzo Maria, Petrungaro Massimo, De Luca Cristina e Sollazzo Marilena, hanno organizzato tale evento per ribadire i diritti, il benessere e l’inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti della vita.

Presente all’evento anche il Sindaco di Agnana, Cusato Giuseppe Nicola, molto attento ai bisogni dei piccoli cittadini che frequentano la scuola, ha portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale affermando che “La vera forza di una società si misura dalla capacità di abbracciare ogni differenza e trasformarla in valore”.

