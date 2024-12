Gioiosa Ionica, Mazzaferro (Forza Italia): “serve maggiore sinergia nel pianificare eventi”

StrettoWeb

“Esiste un problema nella Vallata del Torbido e in generale nella Locride legato al proliferare di eventi in contemporanea, molte volte anche addirittura in fotocopia. Per una crescita del territorio serve discutere su una programmazione anche istituendo un calendario semestrale per regolamentare e programmare le manifestazioni”. Queste le parole di Vincenzo Mazzaferro, consigliere comunale di Gioiosa Ionica e dirigente provinciale di Forza Italia.

“E’ chiaro – prosegue l’imprenditore – come, soprattutto nella Vallata del Torbido, si siano sovrapposti eventi in alcuni casi anche similari. Un fatto su cui bisogna riflettere se si considera l’esistenza dell’unione dei comuni, sia come scambio di collaborazione che come vero organismo. Occorre quindi provare a pensare ad un calendario, dividendo ad esempio in primo e secondo semestre la programmazione, e dando la possibilità di presentare istanza in maniera scaglionata. Credo sia il momento di cambiare passo e di ragionare in prospettiva turistica”.

“Bisogna –prosegue il consigliere comunale – pensare ad iniziative che possano portare nel tempo un flusso turistico consolidato. Tutto questo per dare ampio respiro all’economia locale, non solo per spostare i residenti da una parte all’altra della locride, facendo semplicemente reciproca concorrenza su tematiche simili”.

Il pensiero va ovviamente alla Romagna e alla sua Notte Rosa, evento che si svolge lungo gli oltre 100 km di costa tra le province di Rimini, Forli-Cesena, Ravenna e Ferrara. Dalla spiaggia alla collina. “Propongo di lavorare tutti insieme – conclude Mazzaferro – per realizzare un progetto che renda per un weekend tutta la locride attrattiva per visitatori da almeno tutto il Sud Italia. Bisogna essere ambiziosi e uniti per cambiare le sorti di questo territorio. Coinvolgere amministratori, associazioni e volontari in una grande Notte della Locride”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.