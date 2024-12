Festa dell’Immacolata a Messina, cerimonia solenne a Piazza Duomo

StrettoWeb

Oggi, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, i Vigili del fuoco del Comando di Messina hanno reso omaggio alla Madonna con una cerimonia solenne a Piazza Duomo. Durante l’evento, un Vigile del fuoco all’interno del cestello dell’autoscala VF, ha posto una corona di fiori in cima alla statua della Madonna, simbolo di devozione e protezione per la città. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità locali, è iniziata alle ore 10:00.

Il Comandante dei Vigili del fuoco di Messina, Ing. Giampiero Rizzo, ha dichiarato: “questo gesto rappresenta il nostro impegno e la nostra dedizione nel proteggere la comunità di Messina. La Madonna è per noi un simbolo di speranza e guida, e oggi vogliamo rinnovare il nostro voto di servizio e protezione”. La cerimonia si è conclusa con una benedizione impartita dal Vescovo di Messina, che ha ringraziato i Vigili del fuoco per il loro costante impegno e sacrificio a favore della sicurezza della città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.