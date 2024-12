Federdama, il reggino Carlo Bordini riconfermato presidente

StrettoWeb

Presso il Salone d’Onore del CONI, si è celebrata l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria FID per le modifiche dello Statuto. L’Assemblea è stata presieduta da Alessandro Cherubini (CONI), alla presenza del notaio Federica Spinaci. È intervenuto anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ricordando la storia Centenaria della FID ne ha rimarcato i recenti successi, l’importanza nel contesto sportivo generale e la sua amicizia.

È stato riconfermato Presidente Carlo A. Bordini (94 voti, 3 nulle, 14 bianche), nativo di Reggio Calabria. Confermato anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras (94 voti, 17 schede bianche). Eletti Consiglieri: in quota Società Francesca De Santis (54), Massimo P. Ciarcià (51), Claudio Ciampi (45), Michele Faleo (45), Luca Iacovelli (27) e Giuliana Tenucci (26) (75 schede valide, 5 bianche e 1 nulla); in quota Atleti: Gabriele D’Amore (17), Eufemia Di Stefano (10) (17 valide, 1 scheda bianca); in quota Istruttori: Daniele Bertè (11 voti) (11 valide, 1 bianca).

Intervenuti anche il Prof. Giorgio De Toma della LILT, Enzo Corso della CNS Libertas, l’avv. Danila Iacovelli ed il prof. avv. Lorenzo d’Avack. La commissione verifica poteri presieduta dall’avv. Daniela Pignata coadiuvata dall’avv. Giuseppe Tarsia e dall’avv. Maria Giovanna Meduri ha svolto anche le funzioni di scrutinio. Domenica 24 prima riunione di Consiglio federale (aperta a tutti) con la nomina del Segretario Generale Giuseppe Secchi, del VicePresidente Vicario Claudio Ciampi e del 2. Vicepreside Francesca De Santis; il consiglio di presidenza è completato da Daniele Bertè e Gabriele D’Amora.

