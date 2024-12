Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia pareggia per 2-2 contro l’Audace Monopoli

StrettoWeb

Finisce 2-2 al PalaSparti l’attesissima sfida tra l’Ecosistem Lamezia Soccer e la capolista (prima dell’8° giornata) Audace Monopoli, valida per il campionato di Futsal Serie A2. Un risultato che conferma il grande carattere e la qualità del team Orange, capaci di tenere testa a una delle formazioni più quotate della stagione. La partita ha visto i lametini dominare per larghi tratti, con trame di gioco fluide e un possesso palla convincente. A portare in vantaggio i padroni di casa ci ha pensato Flores nel primo tempo, con un incredibile spunto personale: dribbling di destro e bomba mancina sotto la traversa. A inizio ripresa è stato poi Mantuano a raddoppiare, concretizzando una manovra orchestrata con precisione dagli Orange.

Per gran parte del match l’Ecosistem ha gestito con autorità il doppio vantaggio, ma nella seconda metà della ripresa un calo fisico ha permesso al Monopoli di rifarsi sotto. La capolista ha accorciato le distanze con Ferri e, poco dopo, ha trovato il gol del pareggio di Console. Gli ultimi minuti sono stati una battaglia intensa, con entrambe le squadre determinate a portare a casa i tre punti. A dieci secondi dalla sirena, un diagonale di Mantuano ha fatto trattenere il fiato al PalaSparti, ma la palla è terminata di poco a lato, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi lametini.

Mister Andrea Lombardo, soddisfatto della prestazione: “abbiamo giocato una grande partita contro un avversario di altissimo livello. È un punto importante che dimostra quanto possiamo competere contro chiunque in questo campionato. Ora dobbiamo mantenere questa intensità e continuare a lavorare”. Con questo pareggio, l’Ecosistem Lamezia Soccer continua a dimostrare di essere una squadra solida e in crescita, capace di mettere in difficoltà anche le formazioni più blasonate. Ora gli Orange guardano con fiducia ai prossimi impegni, forti della consapevolezza di potersi giocare le proprie carte contro chiunque.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – AUDACE MONOPOLI 2-2

LAMEZIA: Pulerà, Dara, Caffarelli, Mantuano, Gumeniuk, De Masi, Iaria, Flores, Peralta, Martino, Gagliardi, Battimelli. Allenatore: Andrea Lombardo.

MONOPOLI: Caramia, Andriani, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Cascione V., Satalino, Console, Ferri, Mendez, Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Marcatori: 1’11’’ Flores. 3’15’’st Mantuano, 6’38’’st Ferri, 8’07’’st Console.

