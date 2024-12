Un Sacerdote reggino e un Medico cosentino: Don Zampaglione ha conosciuto il “Dottore Social” Alessandro D’Ambrosio

StrettoWeb

Il parroco più “social” (quasi 50 mila followers su fb) Don Giovanni Zampaglione tiene sempre fissa la barra della fede e della cristianità. Tramite social ha conosciuto Alessandro D’Ambrosio, il medico più seguito su Instagram (4 milioni di followers), per giunta calabrese, precisamente di Cosenza. I cellulari, i tablet e gli I-Phone non vanno messi al bando, ma utilizzati per costruire e migliorare. “Nella mia pagina Facebook metto frasi o link ove cerco di offrire messaggi di speranza, gioia, pace al fine di far riflettere, e alle volte faccio dei video scherzosi per far sorridere e alleggerire chi abita il mondo virtuale, dalle preoccupazioni della vita”, dichiara don Zampaglione.

“Cerco di portare un po’ di gioia e di speranza a chi mi segue – continua il sacerdote – Sono contento per il dottor D’Ambrosio, un bravo medico, molto umano, un calabrese doc, umile nel suo lavoro e molto seguito sui social. ‘A volte basta un piccolo gesto, anche solo un sorriso, per cambiare la giornata di un paziente’, questa è un’espressione spesso usata da D’Ambrosio. È bello vedere un dottore molto noto che pensa al prossimo.

“Essere medico è una ‘missione’, così come lo è essere sacerdote. Alessandro da quattro mesi è diventato medico chirurgo (collabora in una clinica di medicina estetica a Milano) e sta seguendo un master in medicina estetica. Il suo obiettivo è diventare chirurgo plastico. D’Ambrosio è oggi il ‘medico’ più seguito d’Italia”. Don Giovanni Zampaglione si rivolge ad Alessandro con un plauso “perché utilizza i social per rapportarsi con la gente, offrendo messaggi positivi e di speranza, oltre che ‘pillole’ di medicina. Un plauso a un volto bello della Calabria – ribadisce don Giovanni – Mi auguro, pertanto, che la Sanità venga messa al primo posto in tutta Italia, equiparando la possibilità di curarsi e di farlo nel migliore dei modi”.

