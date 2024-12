Crotone, non basta la doppietta di Tumminello: la Casertana sbanca lo Scida | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si ferma dopo 9 risultati utili consecutivi la striscia vincente del Crotone che nella sfida del pomeriggio odierno si arrende 2-3 alla Casertana nonostante la doppietta di Tumminello.

Inizio da incubo per il Crotone. Al 4′ minuto Carretta firma il vantaggio degli ospiti che al 36′ trovano anche il raddoppio con Proia. Nel finale di primo tempo arriva però la rimonta del Crotone. Tumminello accorcia le distanze con un colpo di testa al 42′. Al 45′ un rilancio corto di Zanellati su rimessa dal fondo viene intercettato da Gomez che permette a Tumminello di involarsi a rete per il 2-2.

Pronti via, nella ripresa Bianchi porta nuovamente avanti i suoi: sugli sviluppi di un corner, dopo un palo clamoroso, il centrocampista ospite è il più lesto a ribadire la palla in rete. Nel finale il Crotone prova a cercare l’ennesima rimonta ma non sfonda il fortino della Casertana. Animi caldi dopo il triplice fischio. Il Crotone resta con l’amaro in bocca ma ancora in zona Playoff.

Risultati Serie C 18ª Giornata

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura 1-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina 5-1

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia 0-3

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23 0-1

Crotone-Casertana 2-3

Picerno-Turris 2-0

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 31 Monopoli 29 Potenza 29 Picerno 28 Sorrento 27 Avellino 26 Crotone 26 Catania 25 (-1) Giugliano 24 Trapani 24 Altamura 23 Cavese 21 Foggia 21 Casertana 20 Latina 17 ACR Messina 16 Juventus U23 14 Turris 11 (-5) Taranto 3 (-10)

Programma 19ª Giornata Serie C

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:30

Altamura-Avellino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Trapani

Juventus U23-ACR Messina

Sorrento Cavese

Ore 17:30

Benevento-Giugliano

Catania-Potenza

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Turris-Crotone

Ore 15:00

Monopoli-Taranto

Ore 19:30

Foggia-Picerno

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:30

Latina-Audace Cerignola

