Coppa Italia, Milan versione Coppa Davis: 6-1 al Sassuolo | TABELLONE

Con le Finals di Coppa Davis assegnate all’Italia dal 2025 al 2027, Milano è una delle città candidate a ospitare le partite e potrebbe essersi ‘portata avanti’ sulla tabella di marcia. A San Siro, questa sera, infatti, è andato in scena un tennistico ottavo di finale in cui il Milan ha liquidato per 6-1 il Sassuolo, prima forza del campionato di Serie B.

Tutto facile per i rossoneri che in 23 minuto sono già avanti 4-0. Apre le marcature Chukwueze pescato da Reijnders con un lancio millimetrico. L’olandese poi si mette in proprio e firma il 2-0 con una conclusione di potenza. Al 21′ Chukwueze raddoppia e 2 minuti dopo c’è gloria anche per Leao che sfonda centralmente e batte Satalino. Nella ripresa in gol anche Calabria e Abraham, Mulattieri rende meno amaro il punteggio ospite evitando il ‘bagel’. Ai quarti di finale il Milan giocherà contro la vincente del match fra Roma e Sampdoria.

Tabellone ottavi Coppa Italia

Juventus-Cagliari (17 dicembre, ore 21:00)

Fiorentina-Juventus (4 dicembre, ore 21:00)

Bologna-Monza 4-0

Atalanta-Cesena (18 dicembre, ore 18:30)

Milan-Sassuolo 6-1

Roma Sampdoria (18 dicembre, ore 21:00)

Lazio-Napoli (5 dicembre, ore 21:00)

Inter-Udinese (19 dicembre, ore 21:00)

