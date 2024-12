Coppa Italia, tutti per Bove ma vince l’Empoli: Fiorentina ko ai rigori | TABELLONE

StrettoWeb

“Non volevi la maglia… eccoti lo striscione. Edo ti aspettiamo“. La Fiorentina dedica un dolce messaggio a Edoardo Bove, colpito da malore domenica scorsa nel match contro l’Inter. Anche la prima esultanza del match è dedicata a lui ma… la fa l’Empoli. Nel derby toscano sono gli ospiti a passare in vantaggio con Ekong che batte Terracciano dopo 4 minuti di gioco e fa il segno ‘4’ con la mano, il numero di maglia di Bove. Un dolce pensiero, un gol amaro per la Fiorentina che solo nel secondo tempo trova il pari con il solito Moise Kean, anche lui con dedica a Bove.

Al 70′ Sottil porta i viola avanti con una conclusione deviata ma il vantaggio dura poco: appena 5 minuti dopo Esposito controlla d’esterno in corsa, scucchiaia e batte Terracciano in uscita per il 2-2. Si va ai calci di rigore.

Bene la prima coppia, Gudmundsson e Colombo. Kouame non sbaglia, Ekong sì e l’Empoli va sotto. Ranieri e Kean sbagliano due rigori di fila per la Fiorentina, Henderson e Marianucci sono invece freddissimi per l’Empoli che si porta avanti. Cataldi realizza il quinto rigore, lo stesso fa Esposito con il gol vittoria. Ai quarti l’Empoli affronterà la vincente di Juventus-Cagliari del 17 dicembre.

Tabellone ottavi Coppa Italia

Juventus-Cagliari (17 dicembre, ore 21:00)

Fiorentina-Empoli 2-3 (dopo calci di rigore)

(dopo calci di rigore) Bologna-Monza 4-0

Atalanta-Cesena (18 dicembre, ore 18:30)

Milan-Sassuolo 6-1

Roma Sampdoria (18 dicembre, ore 21:00)

Lazio-Napoli (5 dicembre, ore 21:00)

Inter-Udinese (19 dicembre, ore 21:00)

