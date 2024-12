“Comune di Reggio Calabria debitore verso Idrorhegion, a rischio gli stipendi”. La denuncia: “disagi ai lavoratori, pronti alla protesta”

StrettoWeb

“I ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Reggio Calabria, sta creando gravi disagi ai lavoratori di Idrorhegion S.c.a.r.l”. A denunciarlo è il rappresentante aziendale dell’UGL Chimici Gas Acqua. Una condizione che mette a rischio non solo la continuità del servizio idrico integrato, ma anche la stabilità economica dei 47 dipendenti dell’azienda. “Ad oggi, nonostante la stipula dell’appalto avvenuta lo scorso 19 giugno 2024 a seguito di una regolare gara pubblica, il Comune di Reggio Calabria risulta debitore verso Idroregion per un importo complessivo di €1.292.696,68, comprensivo di interessi moratori. Questo debito si riferisce alla gestione ordinaria del servizio, con fatture regolarmente emesse fino al 31 maggio 2024, per un ulteriore importo di €389.149,49”, si legge nella nota.

“La situazione si è aggravata a causa dell’assenza di copertura finanziaria necessaria per garantire i pagamenti dovuti, come stabilito dai documenti contrattuali. Inoltre, il subentro della società SO.RI.CAL. S.p.A., previsto inizialmente per il 1 luglio 2024, è stato posticipato al 1 ottobre 2024 senza ulteriori aggiornamenti formali, lasciando i lavoratori e la società in un clima di incertezza. I numerosi solleciti inviati da Idroregion al Comune non hanno ricevuto risposte adeguate. Un comportamento che rischia di mettere a rischio la regolare corresponsione degli stipendi e la stabilità dei fornitori, compromettendo la continuità di un servizio essenziale per i cittadini”.

“L’UGL Chimici Gas Acqua – sottolinea il rappresentante aziendale – chiede con forza al Comune di Reggio Calabria di adempiere immediatamente ai propri obblighi contrattuali, effettuando il pagamento degli importi scaduti alla data odierna, in pari a €646.348,34 relativi ai mesi di luglio e agosto 2024. Qualora ciò non avvenisse – ribadisce Riggio – Idroregion sarà costretta a sospendere il pagamento degli stipendi ai lavoratori e gli emolumenti ai fornitori, con conseguenze gravi per il servizio pubblico e per la stabilità sociale”.

“In assenza di riscontri concreti e tempestivi, l’UGL Chimici Gas Acqua – dichiara il Segretario Nazionale Michele Polizzi – è pronta a proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori di Idroregion, al fine di tutelare i loro diritti e garantire il rispetto degli obblighi contrattuali. Invitiamo, come sindacato, tutte le istituzioni competenti ad intervenire con urgenza per garantire una soluzione definitiva alla vicenda e scongiurare ulteriori ripercussioni sui lavoratori e sull’intera collettività”.

