Cittanova, il programma degli eventi di Natale | INFO

“Cittanova rinasce, anche a Natale“. Questo lo spirito che animerà il cartellone degli eventi natalizi per Cittanova e il suo territorio. Il ricco programma di appuntamenti e attività, che prende il via proprio oggi, proseguirà fino al prossimo 6 gennaio, coinvolgendo Associazioni, Parrocchie ed esercenti.

Un percorso di impegno, condivisione e bellezza frutto del lavoro sinergico che ha visto protagonista l’Amministrazione comunale in totale sinergia con la Comunità. Un esempio di collaborazione proficua che è già modello per il futuro.

Presepe meccanico, aggregazione in piazza, musica, street food, mercatini, giochi: il Natale cittanovese propone oltre trenta occasioni di incontro e divertimento in ogni angolo del centro storico. Il primo gennaio, inoltre, il paese festeggerà l’arrivo del nuovo anno con la musica di Cosimo Papandrea in piazza Calvario.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di poter offrire al paese un cartellone di eventi natalizi davvero coinvolgente e ricco di opportunità – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Noi abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo inedito per Cittanova e, nei fatti, oggi presentiamo un percorso mai visto prima.

Questo risultato, che sento di condividere con l’Assessore all’Associazionismo Patrizia Iamundo, con l’Assessore alla Cultura Rita Morano, con l’intera Amministrazione e i dipendenti dell’Ente, è stato raggiunto grazie alla preziosa ed encomiabile disponibilità delle Associazioni cittadine, delle Parrocchie, di esercenti e cittadini. A tutti loro grazie a nome mio e dell’intera Comunità. Abbiamo imboccato una strada di impegno e condivisione che è linfa per la rinascita del nostro amato paese“.

