Centenario Da Vinci: grande partecipazione per lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane

Sabato pomeriggio intenso quello appena trascorso al Liceo Da Vinci, per lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al Centenario. La cartolina, realizzata con la grafica a cura degli studenti della scuola, si arricchisce dei francobolli che richiamano quattro opere del genio toscano. Si tratta dell’Adorazione dei Magi, La scapigliata, Ritratto di musico e L’occhio. Preziose raffigurazioni per ricordare un momento speciale per la comunità dell’istituto e di quanti hanno fatto visita al Museo della fisica aperto per l’occasione.

La soddisfazione di Borrello

“È una giornata di forti emozioni, questa dedicata all’annullo filatelico speciale di Poste Italiane per il nostro Centenario”– ha affermato la Dirigente Scolastica, professoressa Antonella Borrello, commentando l’iniziativa. “La cultura che germoglia dalla possibilità di un’istruzione solida e avvolgente ha effetti poderosi nel tempo e nelle generazioni” – ha aggiunto, presentando al pubblico la frase da lei stessa redatta e stampata sulla cartolina, come messaggio per la collettività.

Per Poste Italiane, la dottoressa Iracà, ha ricordato che l’attivazione filatelica è sempre un momento importante, non solo per il suo valore storico, ma perché “l’annullo viaggerà in tutta Italia, sarà richiesto e custodito da collezionisti e appassionati e sarà tra i tanti realizzati nel tempo e conservati nel Museo Postale di Roma”. Il pomeriggio è stato intenso anche per il flusso di famiglie e di curiosi giunti per conoscere le opportunità offerte dalla scuola e per ottenere l’annullo della cartolina. Grazie all’impegno degli studenti che hanno fatto da guida tra i laboratori del Liceo è stato possibile illustrare gli spazi in cui quotidianamente si svolgono le attività. Allestita per l’occasione anche una mostra di ricerche e approfondimenti svolti dagli allievi nelle aule scolastiche. La Dirigente, nel suo intervento, ha espresso il suo personale ringraziamento a Poste Italiane, ai docenti e agli studenti che si spendono quotidianamente per la realizzazione degli eventi previsti nel programma.

Le iniziative per la Giornata della disabilità e le conferenze dei professori Buccafurri, Barberi, Brancato, Vanhaelen e Modafferi, provenienti da prestigiosi atenei italiani e stranieri sono tra le iniziative previste per il mese di dicembre.

