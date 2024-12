Catanzaro, all’Università Magna Grecia siglato il nuovo Contratto Collettivo Integrativo

StrettoWeb

Si è conclusa, con un mese di anticipo, la contrattazione integrativa 2024 con un accordo siglato all’unanimità da tutto il tavolo sindacale. La RSU e le OO.SS. di Ateneo, che hanno stipulato il nuovo Contratto integrativo di Ateneo, hanno espresso grandissima soddisfazione per un accordo che prevede importanti novità per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

In base a quanto concordato, infatti, grazie al cospicuo contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Magnifico Rettore, i Fringe Benefits potranno essere fruiti – a richiesta del personale e secondo quanto previsto dalla vigente normativa – nella misura massima consentita per i lavoratori con e senza figli a carico. Un gesto di grande generosità da parte del Rettore che ha voluto premiare il lavoro del Personale Tecnico Amministrativo in un momento dove la perdita del poter di acquisto delle famiglie ha ripercussioni economiche importanti.

L’accordo prevede inoltre le progressioni verticali in deroga (ex art 92 Ccnl) di circa il 20% del personale in servizio che, dopo oltre 15 anni di attese, vede finalmente riconosciuto il sacrosanto diritto di una crescita professionale. Chiaramente è solo un punto di partenza e sarà necessario che i vertici dell’Ateneo, sono ben consci che bisognerá mettere in campo altre risorse per la crescita dell’Ateneo. Ultimo punto dell’accordo è la definizione del Regolamento Lavoro agile che consentirà ai dipendenti dell’UMG (cosi come accade in tutte le università italiane) di fruire di questa modalità lavorativa introdotta in epoca COVID e poi sospesa da qualche anno.

RSU e OO.SS. si ritengono soddisfatte dei risultati raggiunti, del clima che si è instaurato di assoluta collaborazione e di comune intesa verso il raggiungimento di obiettivi di crescita dell’Ateneo. Si vuole sottolineare come il Magnifico Rettore abbia inaugurato un corso di relazioni sindacali totalmente nuovo, volendo personalmente rendersi partecipe di tutte le fasi della contrattazione, confermando la sua dichiarata volontà di affrontare e risolvere insieme tutte le possibili situazioni che riguardano l’Ateneo di Catanzaro e, dunque, anche quelle del personale UMG. Una nuova idea di Ateneo, una visione moderna, in cui il rilievo di ogni parte, componente la comunità accademica, finalmente viene riconosciuto.

La R.S.U.

Ivan Caroleo

Antonio Oliverio

Katharina Rosina Palermo

FLC CGIL

Domenico Denaro

Alfonso Marcuzzo

Alessandro Parentela

CISL FSUR

Franco Maurici

Antonio Menniti

FGU UNAMS

Antonella Scozzafava

SNALS

Roberto Maurici

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.