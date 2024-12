Catanzaro, tornano i mercatini di Natale nel centro storico: ordinanza di divieto di sosta in alcune vie | INFO

StrettoWeb

Con il ritorno delle festività si rinnova anche la tradizione dei mercatini di Natale nel cuore del centro storico di Catanzaro. “Nell’ambito della più ampia programmazione a cui l’amministrazione comunale ha lavorato rientra anche l’allestimento delle suggestive casette di legno – nell’area di via Serravalle e dei Giardini Nicholas Green – che apriranno i battenti nel prossimo weekend e ospiteranno diverse attività”, si legge in una nota del Comune.

“In particolare, sabato 7 dicembre ci sarà l’occasione per famiglie e bambini di condividere un’opportunità di aggregazione con il trono di Babbo Natale e momenti di intrattenimento. Per consentire le operazioni di montaggio delle casette, sarà vigente il divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 7 di domani venerdì 6 dicembre su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Via Serravalle e Piazza Grimaldi; in Via Serravalle – Giardini Nicholas Green, nel tratto compreso tra la Banca d’Italia e Corso Mazzini. Sarà, inoltre, interdetto al transito il tratto di strada Via Serravalle – Giardini Nicholas Green, compreso tra la Banca d’Italia e Corso Mazzini”.

