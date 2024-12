Catanzaro, via libera della Giunta alla programmazione per Natale: le attività previste

StrettoWeb

“La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, si è riunita per approvare, tra le altre pratiche, la programmazione degli eventi che animeranno la città nel periodo festivo. Un grande contenitore, intitolato “Finalmente Natale”, allestito di concerto dai settori Cultura, Attività economiche e Turismo, che vedrà al suo interno una serie di iniziative direttamente organizzate dall’amministrazione, altre compartecipate o patrocinate in stretta collaborazione con le associazioni del territorio”. Così il Comune di Catanzaro in una nota.

“All’interno del cartellone il format “A farla amare comincia tu”, progetto cofinanziato dalla Regione Calabria, per cui il Comune di Catanzaro è risultato tra i beneficiari di un contributo triennale. Avendo ricevuto dall’Ente una somma di 100mila euro, pari alla metà di quanto richiesto, per consentire la realizzazione delle attività previste l’amministrazione ha quindi dovuto impegnare un’ulteriore cifra, una volta ricevuto l’ok definitivo dalla Regione Calabria nel mese di novembre”.

“Nonostante le difficoltà correlate ai tempi ristretti, è stata indetta una gara con procedura aperta e trasparente per l’affidamento dei servizi legati agli eventi. All’esito dell’avviso, le due proposte pervenute sono risultate inammissibili. Conseguentemente, la giunta ha ritenuto che la soluzione più ragionevole e tempestiva per dare seguito alle procedure amministrative fosse quella di demandare la gestione degli aspetti artistici dell’evento alla “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro”, in considerazione dei suoi scopi statutari. Il programma potrebbe, dunque, differire in parte rispetto a quello con cui l’amministrazione si era candidato originariamente al bando della Regione Calabria, tenendo conto delle attuali disponibilità di artisti e management. E’ utile evidenziare che, nell’accettare il cofinanziamento regionale, il Comune di Catanzaro avrà la possibilità di pianificare le prossime due annualità della rassegna con maggiore anticipo”, si legge ancora.

Le attività

“Il contenitore generale di “Finalmente Natale” è caratterizzato, inoltre, da numerose iniziative come i mercatini natalizi su Corso Mazzini, organizzati in collaborazione con Confartigianato, e con il cofinanziamento della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo. Attività, questa, a cui hanno inteso offrire un sostegno economico, in forma di sponsorizzazione, anche gli stessi operatori economici che parteciperanno ai mercatini. Un piccolo segno di condivisione tra pubblico e privato, che traccia una nuova strada per una visione partecipata sulle strategie di sviluppo della città. In cartellone anche iniziative condivise con l’Accademia di Belle Arti, i comuni limitrofi come Simeri Crichi, momenti di intrattenimento itinerante per famiglie e bambini, eventi culturali e manifestazioni sportive con l’intenzione di attrarre un pubblico variegato, favorire un indotto turistico e offrire ricadute sociali positive”.

“Sul Natale, dunque, l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di ampio respiro, che guarda anche ad un orizzonte più lungo, nell’ottica di dare continuità e storicità alle proprie iniziative, e aprirsi sempre di più a nuove partnership sul territorio”, si chiude la nota.

