Catanzaro: incidente tra due auto, conducente bloccato dentro l’abitacolo estratto dai Vigili del Fuoco

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta su viale Crotone, nel quartiere marinaro, per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Volkswagen UP ed una Fiat 600. Ferito in modo lieve il conducente della Fiat rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la circolazione. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.

