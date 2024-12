Catanzaro: automezzo con cassone scarrabile in fiamme nella notte

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte in C.da Conamuzza nel comune di Simeri Crichi per incendio automezzo. Interessato dal rogo un automezzo con cassone scarrabile, adibito al trasporto di rifiuti ingombranti, di proprietà di una azienda che opera nell’ambito della raccolta, del trasporto, dello spazzamento dei rifiuti per i comuni del comprensorio Catanzarese.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando che il rogo si propagasse all’intero veicolo che riportava danni alla sola cabina guida. Al termine delle operazioni di spegnimento, dalle prime verifiche effettuate congiuntame ai carabinieri giunti sul posto per quanto di competenza, non si esclude la matrice dolosa come origine del rogo.

