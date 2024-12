A Cannavò la “Magia di Natale al Villaggio Santa Claus”, un’inaugurazione da non perdere

StrettoWeb

Oggi, 7 dicembre 2024, si terrà l’inaugurazione del tanto atteso Villaggio Santa Claus, un evento organizzato dall’Associazione Ape Reggina APS ASD in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, entrambe guidate dal parroco Don Giovanni Gattuso, presso il Cric San Nicola di Cannavò. L’evento inizierà alle ore 15:30 con una preghiera di benedizione, presieduta da Don Giovanni Gattuso, seguita dal taglio del nastro. Saranno presenti numerose autorità, tra cui il vice sindaco, Dr. Paolo Brunetti, l’Assessore Dr. Carmelo Romeo, il consigliere metropolitano Dr. Filippo Quartuccio, il consigliere comunale Franco Barreca, il Maresciallo Capo Gabriele Vaccari, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cannavò, insieme a tutti gli standisti.

Il Villaggio Santa Claus è solo l’inizio di una serie di iniziative che animeranno il territorio durante le festività natalizie, tutte finanziate dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del programma POC_RC I.3.1.E – contributi per la valorizzazione degli spazi pubblici periferici. Queste attività si pongono come obiettivo quello di valorizzare e rendere protagonisti i luoghi periferici della città, offrendo momenti di festa e condivisione a tutti i cittadini.

La serie di eventi è partita ieri, 6 dicembre, con la Santa Messa in onore di San Nicola, un momento significativo che ha dato ufficialmente il via a questa serie di iniziative, celebrando la tradizione e il coinvolgimento della comunità.

Alle ore 16:00, i visitatori potranno iniziare la visita agli stand e alla Casa di Santa Claus, dove saranno immersi in un’atmosfera natalizia unica, ricca di prodotti tipici e idee regalo.

Ma il Villaggio Santa Claus non è solo mercatini! Oltre agli stand natalizi, saranno organizzate tante attività ed eventi collaterali per rendere l’esperienza ancora più speciale per grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi con giochi a tema natalizio, attività artistiche e laboratori creativi, mentre gli adulti potranno godere di spettacoli dal vivo e concerti natalizi. Il programma include anche visite speciali di Santa Claus, che intratterrà i più piccoli con storie e momenti magici.

La giornata proseguirà alle ore 19:30 con uno spettacolo coinvolgente del gruppo di Agata Scopelliti, che offrirà una performance di tradizionale pizzica, per concludere in festa la prima giornata del Villaggio Santa Claus.

Il Villaggio Santa Claus sarà aperto anche domenica 8 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, e nei weekend successivi, ovvero sabato 14 e domenica 15 dicembre e sabato 21 e domenica 22 dicembre. Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Sabato: dalle ore 16:00 alle ore 21.00 circa.

dalle ore 16:00 alle ore 21.00 circa. Domenica: dalle ore 10:00 alle ore 21:00. L’orario di chiusura serale potrà essere esteso, in base alla presenza dei visitatori.

Il Villaggio Santa Claus offre numerosi mercatini di Natale, con una vasta selezione di prodotti artigianali e gastronomici. I visitatori avranno l’opportunità di gustare prelibatezze locali come maccheroni con carne di capra e sugo di salsiccia, panini con la porchetta, salsiccia, peperonata e patatine, crespelle e rustici vari. Saranno disponibili anche piatti per celiaci, previa prenotazione a Maurizio Diano telefonando al numero 3476929324. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del Natale!

