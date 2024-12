Calcio a 5, Ecosistem Lamezia Soccer sconfitto a Bitonto per 5-2

StrettoWeb

Una trasferta amara per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che torna dalla Puglia con una sconfitta per 5-2 contro il Futsal Bitonto. Gli Orange, nonostante l’impegno messo in campo, non sono riusciti a frenare la maggiore incisività dei padroni di casa, che hanno sfruttato al meglio le loro occasioni, soprattutto nella ripresa. La partita è iniziata con ritmi intensi e grande equilibrio. Il Bitonto è riuscito a portarsi velocemente sul doppio vantaggio ma l’Ecosistem ha reagito prontamente grazie a Mantuano, abile a finalizzare una bella azione corale degli Orange. Tuttavia, i pugliesi hanno sfruttato alcune disattenzioni difensive dei lametini, segnando ancora prima dell’intervallo, chiudendo 3-1 il primo parziale.

Nel secondo tempo, nonostante gli sforzi della squadra guidata da mister Andrea Lombardo, il Bitonto ha realizzato altre due reti, allungando il vantaggio. Peralta ha poi riacceso le speranze dei lametini con una conclusione precisa, ma non vi era più tempo per riaprire il match.

Le parole di mister Lombardo

Mister Lombardo, nel post-partita, ha commentato la sconfitta con realismo: “Non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni nei momenti chiave e abbiamo pagato a caro prezzo alcune distrazioni. Il Bitonto ha dimostrato grande qualità, ma sono convinto che possiamo migliorare e tornare più forti nelle prossime sfide”. Questa battuta d’arresto non intacca il percorso dell’Ecosistem, che ha comunque mostrato sprazzi di buon gioco. La squadra lametina cercherà ora di voltare pagina e prepararsi al meglio per il prossimo impegno in campionato, con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica.

