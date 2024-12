Calabria Orchestra protagonista a Roma con Max Gazzé in una festa senza precedenti

StrettoWeb

Il 6 Dicembre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stato lo scenario di una festa senza precedenti. Nella prestigiosa Sala Santa Cecilia Max Gazzè, con la sua inconfondibile voce e il suo basso, ha guidato un’orchestra popolare unica nel suo genere, composta da tre delle più celebri formazioni italiane: la Calabria Orchestra, l’orchestra Mirko Casadei e l’Orchestra Popolare del Saltarello.

“La lunga notte di Musicae Loci” si è presentato come un evento unico e imperdibile per gli appassionati di musica e cultura italiana. Questo straordinario concerto rappresenta il culmine di un progetto ambizioso e visionario portato avanti da Max Gazzè, volto alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni musicali italiane. Un grande viaggio musicale attraverso l’Italia; sul palco, per la prima volta insieme, oltre 60 musicisti di tre celebri orchestre popolari: l’Orchestra Mirko Casadei, emblema del folk e del liscio, la Calabria Orchestra, espressione vibrante ed in evoluzione della tradizione musicale calabrese e l’Orchestra Popolare del Saltarello. Guidate da Max Gazzè e dal direttore artistico Max Dedo, queste orchestre hanno unito le forze per un’esperienza musicale che fonde passato e presente.

La scaletta ha spaziato tra brani classici di Gazzè, reinterpretati in chiave tradizionale, repertori delle orchestre, arricchiti di contaminazioni moderne e inedite sperimentazioni sonore, create per l’occasione. Gazzè ha reinterpretato alcuni dei suoi brani più amati, regalando al pubblico nuove emozioni. Ma la vera sorpresa è stata l’esplorazione di nuovi territori sonori, frutto della collaborazione tra il cantautore romano e le tre orchestre.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato due anni fa da Max Gazzè, che attraverso il tour “Musicae Loci” ha girato l’Italia con oltre 50 concerti, riportando alla ribalta il patrimonio musicale tradizionale. Questo progetto rappresenta un omaggio alla straordinaria varietà culturale del nostro Paese, dimostrando come la musica popolare possa dialogare con il contemporaneo, mantenendo viva la sua eredità.”

La Calabria Orchestra a corollario dei brani del repertorio di Max Gazzè ha voluto regalare al numeroso pubblico romano la reinterpretazione di due brani meravigliosi nati nella nostra terra “RITURNELLA” e “TARANTELLA MINORE” in omaggio anche a Danilo Montenegro, ricevendo una standing ovation generale.

All’Auditorium Parco della Musica per la calabria orchestra hanno accompagnato Max Gazzè e DEDO e diretti dal Maestro Checco Pallone (tamburelli – chitarra portoghese – mandola): Moussa Ndao (voce, djambe, taman e ngoni), Angelo Pisani (fiati etnici), Alberto La Neve (sax), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Luigi Pugliese (violino e lira calabrese), Paolo Presta (fisarmonica e organetto), Massimo Garritano (chitarre), Iacopo Schiavo (chitarra classica e oud), Alessandro Lombardi (chitarre), Carlo Cimino e Emanuele Gallo (basso), Emy Vaccari (tamburello e danza), Francesco Montebello (batteria e percussioni) le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco. Il tour però…continua ed è già stata annunciata una nuova tappa il 28 Dicembre 2024 ad Ostuni (BR) con Calabria Orchestra e Max Gazzè.

