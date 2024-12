Calabria, Occhiuto: “sono felice perché il sistema dei droni antincendio è diventato modello per il Paese”

StrettoWeb

“Sono felice perché il sistema dei droni antincendio, sul quale abbiamo investito molto impegno anche grazie all’apporto dei carabinieri forestali, è diventato fondamentale per il monitoraggio del territorio ed è molto apprezzato in Italia ed in Europa”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine del Raduno interregionale del volontariato della protezione civile del Mezzogiorno d’Italia.

“Non è capitato spesso negli ultimi decenni – ha aggiunto Occhiuto – che la Calabria fosse segnalata per le buone pratiche. É un fatto altamente positivo che il sistema dei droni diventerà patrimonio di tutta la Protezione civile italiana e che altre regioni replicheranno quanto é stato fatto in Calabria“. Riguardo il dissesto idrogeologico, il presidente Occhiuto ha detto che “la Regione Calabria è l’unica in Italia ad avere approvato il Piano per la mitigazione dei rischi contro le alluvioni”.

