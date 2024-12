Blu Sky cabaret, a Reggio Calabria la serata finale del Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” | FOTO

StrettoWeb

Sabato 07 dicembre alle ore 20:30 al Teatro San Bruno una bellissima cornice di pubblico ha accolto Gigi Miseferi, grandissimo artista Reggino che ha magistralmente presentato, per il secondo anno consecutivo, la finale del 2° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” organizzato dal Blu Sky Cabaret e dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino.

La manifestazione teatrale in vernacolo organizzata dalla sapiente ed esperta figura del direttore artistico e Presidente del Blu Sky Cabaret Giuseppe De Gregorio, è giunta all’ultimo atto con l’ennesimo pienone di pubblico grazie soprattutto a tutte le Compagnie che hanno portato il livello di recitazione ad un punto veramente elevato. Compagnie amatoriali ma professionali nell’approccio al palco. “Sono state tutte veramente professionali” chiosavano alcuni spettatori “Ci hanno tenuto compagnia e fatto divertire per oltre due mesi”.

Serata presentata da Miseferi

La serata è stata piacevole e divertente grazie a Gigi Miseferi coadiuvato ottimamente da Cosimo Placanica e Caterina Borrello, i quali con garbo e semplicità lo hanno prima presentato e poi affiancato Gigi Miseferi nella conduzione della serata che si è aperta con un simpatico e quanto mai doveroso ricordo dei due artisti Reggini scomparsi nel 2022 da parte di Gigi.

A quel punto Gigi ha voluto chiamare sul palco Monsignor Angelo Casile, padrone di casa, il quale è stato ringraziato per la grandissima lungimiranza avuta e per tutto quello che sta organizzando all’interno del teatro. Un luogo vincente per la cultura Reggina quello creato da Mons. Casile che ha ringraziato il suo predecessore Don Mario Manca per aver creato uno spazio così grande trasformato oggi in un vero teatro diventato un luogo di ritrovo per la città di Reggio Calabria e per tutti coloro i quali amano la cultura.

Forte emozione ha poi creato il momento della consegna del premio all’artista reggino che quest’anno il Blu Sky cabaret ha assegnato a Giacomo Battaglia. Il grandissimo artista Reggino prematuramente scomparso che con Gigi Miseferi ha formato una coppia di professionisti incredibilmente bravi i quali partendo dalla città dello stretto, si sono saputi imporre a livello nazionale in televisione ed in teatro con grande bravura. “Purtroppo la scomparsa di Giacomo ha creato un vuoto enorme ma ricordarlo e dargli il giusto merito è per tutti noi motivo d’orgoglio essendo Mimmo ed Angela legati a lui da una profonda amicizia” ha voluto aggiungere Cosimo Placanica.

Consegnate le targhe ai giurati

Durante la serata sono state consegnate le targhe ai giurati, a tutte ed 11 le compagnie, oltre ad un riconoscimento alla famiglia Raffa, al Professor Giuseppe De Gregorio, a Gigi Miseferi ed alla Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo per il concreto apporto che settimanalmente ha dato al teatro regalando 10 biglietti ai ragazzi delle scuole hanno presenziato ogni commedia con vera ammirazione. Il Dottor Lamberti ci ha tenuto a ringraziare tutti per la bravura con i quali si sono esibiti in questi mesi ed a portare i feedback degli studenti che si sono detti entusiasti di poter vivere queste ore di spensieratezza diverse e divertenti. Un connubio perfetto quello che si è creato tra il Blu Sky cabaret, le compagnie in scena ed il Dottor Lamberti il quale con grande soddisfazione ha premiato l’Associazione Francesco Amendolea Compagnia Teatrale Angela Barbaro che ha vinto con la commedia di Peppino De Filippo intitolata “La lettera di mammà” il premio della giuria popolare.

Gigi ha poi presentato il progetto che il Blu Sky Cabaret durante le feste natalizie metterà in atto assieme alle compagnie Quinta Essenza ed Extra Oram mettendo in scena 3 commedie il cui ricavato sarà donato interamente all’associazione Linfovita. Appuntamento quindi al 27, 28 e 29 dicembre per divertirsi donando.

Dopo un ultimo emozionante video per salutare Mimmo Raffa ed Angela Costantino si è giunti alla parte più attesa della serata, la premiazione delle prime tre compagnie classificate che sono state premiate da Rosanna Raffa sorella di Mimmo e da Monsignor Casile.

Ecco chi ha vinto il premio

Gigi, ricevute le buste dai più piccoli componenti del gruppo Blu Sky Cabaret Antonio e Francesco Versaci, ha proclamato terza la “Compagnia Extra Oram” con “Parcheggio a pagamento”, seconda la “Compagnia Grangia – Pietro Pratticò” con “Chi si fa pi spusari un figghiu” e con grande entusiasmo ha chiamato sul palco l’Associazione Francesco Amendolea Compagnia Teatrale Angela Barbaro che con la commedia di Peppino De Filippo intitolata “La lettera di mammà” vince il 2° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”.

Questa fantastica avventura organizzata dal Blu Sky Cabaret è giunta quindi al termine ed i suoi ragazzi hanno voluto porgere un particolare ringraziamento al grandissimo artista Gigi Miseferi per la superba conduzione della serata e per il suggestivo legame che è riuscito a istaurare tra Mimmo, Angela ed i presenti.

Le parole di Calafiore

“Continuerà ancora la campagna abbonamenti per la rassegna, noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione”, ha chiuso la serata Mariella Calafiore moglie del Presidente De Gregorio dando appuntamento alla 49^ Rassegna teatrale del Blu Sky cabaret che inizierà con “I sordi ci fannu viniri a vista all’orbi” giorno 21 e 22 dicembre 2024 alle ore 20:00 sempre al Teatro San Bruno prenotatevi al 3285383349.

Blu Sky Cabaret ringrazia tutte le compagnie che hanno voluto prendere parte a questo Premio: Don Demetrio Sergi – Quinta Essenza – Piccola Compagnia Teatro Pellaro – Palcoscenico 91 – La Brigata Del Sorriso – San Paolo Alla Rotonda – Larts – Grangia – Compagnia Teatrale Angela Barbaro -Associazione Argos – Extra Oram

Per tutte le info si può contattare il numero 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.

