Basket, Rende ko contro Milazzo: male anche la femminile

Ottime qualità e squadra in ripresa ma, purtroppo, Sintegra Rende perde il match contro Svincolati Milazzo 78 a 71. Non parte benissimo, per la squadra calabrese, la prima partita del girone di ritorno valevole per il campionato di basket Serie B maschile interregionale.

“Partita in salita. Recriminazioni molteplici, non solo per i problemi fisici di alcuni giocatori. Un esempio? Solo un dato: sotto da due, abbiamo tirato con Il 39%, veramente poco. Occorre lavorare molto ma restano dieci partite, in questa prima fase, che saranno affrontate come dieci finali“, spiega il coach Pierpaolo Carbone. “Mentalmente dobbiamo essere pronti”, afferma.

Poi un aspetto tecnico non secondario. “Il Milazzo ha avuto 31 tiri liberi, noi a 2 minuti dal quarto periodo con un bonus e 18 tiri liberi. C’è tanta differenza sulle scelte arbitrali. Altro esempio? Il nostro Baquero ha preso in tutta la partita solo tre falli. Possibile? Non è capitato solo contro Milazzo ma spesso anche nelle altre partite. Così è più difficile”, le parole del tecnico calabrese.

La squadra ha comunque dovere di crederci, già dalla prossima partita domenica. In più è rientrato l’ottimo De Angelis che è certamente una pedina in più per coach Carbone e per Sintegra. “La squadra non è debole anche se ha avuto passaggi a vuoto”, il messaggio agli addetti ai lavori.

Ancora disco rosso per la Besidetech Rende femminile. 83 a 52 il risultato finale per la capolista Potenza. 32-12 al 1 quarto 14-12al 2 quarto 24 a 16 3 quarto e 12 a 13 ultimo quarto.

Tabellino Serie B maschile

Svincolati Milazzo: Salvatico 15, Malual 3, Quarta 10, Giambò 6, Lalic 7, Bolletta 9, Rimsa 13, Giunta, Giannullo 5, Scredi 10. All. Priulla.

Sintegra Rende: Gatta 3, Donnici ne, Beyrne Gomez, Lucadamo, Ginefra 3, Shvets 7, Ballati 16, Tartamella 5, Baquero 19, Guido, De Angelis 18. All. Carbone.

Arbitri: Filesi e Caputo.

Note: parziali 18-16, 38-29, 59-44.

