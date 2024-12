Associazione O.C.R.A.: la vera notizia della mostra “Pop to Street Art: influences”

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ha saggiamente deciso di sospendere in via precauzionale la mostra “Pop to Street Art: influences”. Il direttore Piero Sacchetti ha spiegato alla stampa le motivazioni, dimostrando tutta la serietà e la professionalità che contraddistingue questa nostra Istituzione. La possibilità che alcune delle opere esposte possano essere collegate alla maxi-inchiesta su un presunto giro milionario di falsificazione e ricettazione d’arte condotta dalla Procura di Pisa ha di certo dato all’iniziativa reggina un fascino cinematografico. Tutto ciò però ci ha forse distratti dalla vera notizia legata alla mostra: l’associazione O.C.R.A.”.

Così in un comunicato il giornalista Francesco Ventura cerca di offrire una chiave di lettura all’esperienza rappresentata dalla mostra “Po to Street Art: influences” che ha portato a sperimentare un’interessante rete espositiva tra Accademia di Belle Arti, Palazzo della Cultura e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

“La sigla O.C.R.A. sta per “Obiettivo Culturale Risveglio Artistico” e questa è stata per me la reale novità offerta dalla mostra. In estrema sintesi, l’associazione è nata tra studenti ed ex studenti dell’Accademia per creare a Reggio delle opportunità lavorative in linea con le proprie aspirazioni ed in linea col percorso di studi intrapreso. Ciò è ammirevole – commenta Francesco Ventura – Quando ad agosto ho visitato la mostra ho incontrato e parlato con questi ragazzi e queste ragazze. Ho subito capito l’immensa forza ed il potenziale di questo loro approccio. La loro è passione, non entusiasmo. Sarebbe un peccato che le distrazioni offerte dalla cronaca, per quanto spettacolari, facciano passare in secondo piano lo spirito con cui l’iniziativa è stata ideata e condotta. Sono impaziente di conoscere quale sarà il prossimo evento che organizzeranno. Ripeto, la vera notizia sono loro, con buona pace di Andy Warhol, Keith Haring, Banksy e della Procura di Pisa“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.