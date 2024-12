Catanzaro, l’Associazione Artistica “Michelangelo” ha organizzato una Collettiva d’Arte

StrettoWeb

In occasione delle prossime Festività Natalizie, l’Associazione Artistica Culturale Michelangelo ha organizzato una Collettiva d’Arte a cui partecipano gli artisti Egidio Badolato, Alberto Pirroni, Angela R. Dimasi, Maurizio Fulginiti, Claudio Caroleo. L’inaugurazione è prevista per giorno 9 dicembre alle ore 18 presso la sede dell’Associazione, sita in via Italia n. 10/11 a Catanzaro.

Gli artisti che espongono mostrano il loro essere contemporanei e moderni nell’esprimere la loro arte e nel renderla sempre più fruibile ai visitatori. La mostra è aperta la mattina con orario 9/12 e la sera dalle 17 alle 20 fino al 14 dicembre.

