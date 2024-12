“Inarrestabile ASC Calabria”: un mese di dicembre a tutto tondo per le attività sportive e sociali ASC

StrettoWeb

Quello che sembra ormai l’epilogo dell’anno 2024 è solo la prosecuzione di un’annata indimenticabile per ASC Calabria. Reggio in Danza, Torneo Piccole Pesti Winter Cup ed innumerevoli eventi per presentare un Natale ASC Calabria all’insegna dello sport, cultura e divertimento. Il Torneo Piccole Pesti Winter Cup organizzato presso il Reggio Village, dedicato alle categorie del calcio amatoriale per i Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre presenteranno un torneo emozionante tra agonismo e fair play, a rappresentazione che non c’è età che limiti il dare il meglio di sé in campo e fuori dal campo.

Reggio in Danza, affidata alla direzione artistica della TALG ha fatto il boom con tantissime iscrizioni (quasi sold out!). Un week end all’insegna dell’eleganza, precisione, tecnica e ritmo, dove i giovani atleti delle tantissime Associazioni ASC del territorio non solo calabrese, ma italiano, metteranno in mostra il proprio talento il prossimo 14 e 15 dicembre. Un calendario ricco di attività tese al miglioramento della tecnica durante i workshop con dei master class (suddivise per le fasce baby, childreen, juniores e seniores nelle categorie di danza classica, modern, hip hop e contemporanea) ed alle competizioni coinvolte nel Concorso Internazionale (assoli, pas de deux e di gruppo nella danza classica, modern, hip hop e contemporaneo), con numerosi premi in palio tra cui il premio per il miglior coreografo per la “composizione coreografica”. Un evento prestigioso per la città di Reggio Calabria, con location l’elegante Teatro Cilea, dinanzi ad esponenti di fama mondiale della danza, tra cui il Docente Coreografo Internazionale Alessandro Bigonzetti, il Direttore Artistico MM – Contemporary Dance Company e Agora Coaching Project Dance Michele Merola, Jody Goodman nella categoria modern jazz e Carolyne Dujardin nella categoria Hip Hop, oltre che la giornalista e critico di danza Ida Zigari che farà parte della Giuria.

E per ultimo, ma non per importanza, il Natale ASC Calabria con quattro serate dedicate allo sport ed alla cultura con artisti, cabarettisti e cantati di spessore che a breve saranno svelati. Questo è solo l’inizio delle novità ASC Calabria, instancabile nella programmazione e realizzazione di eventi che coinvolgono lo sport e lo spettacolo a 360°.

Le parole del Presidente Eraclini

“Ho un team stacanovista” afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “ASC Calabria ha l’onore di avere dei tecnici ed uno staff non solo preparato dal punto di vista tecnico, ma appassionato, che ama ciò che fa e dedica tutte le energie nell’ideazione, programmazione e realizzazione di diverse attività che non lascino indietro nessuno. Danza, calcio, sport, spettacolo e divertimento per coinvolgere e far divertire l’immensa platea ASC e non solo. In tutto questo è fondamentale la cooperazione degli affiliati ASC, che sviluppano progetti e collaborano incessantemente per un obiettivo comune: Sport, benessere e convivialità”.

