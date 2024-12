Ad Artigiano in Fiera a Milano grande interesse per i prodotti delle aziende di Reggio Calabria

StrettoWeb

Sono 30 le imprese reggine, presenti nell’area allestita dalla Città metropolitana, che stanno partecipando a Milano, alla 28ª edizione di Artigiano in Fiera, il più importante evento al Mondo dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, in fase di svolgimento dal 30 novembre scorso e che si concluderà domenica 8 dicembre. Si tratta di risultato che premia l’impegno di Palazzo Alvaro a sostegno del comparto dell’artigianato, capace di rendersi protagonista positivo in un grande contesto internazionale.

Si è infatti passati dalle 20 aziende dello scorso anno alle attuali 30, a testimonianza di una vivacità imprenditoriale capace di fare emergere il meglio delle produzioni reggine. Non sono solo i prodotti più tradizionali ad attrarre la curiosità dei molti visitatori, ma anche le novità enogastronomiche a rendere lo stand metropolitano, tra i più visitati e commercialmente più interessanti.

Quest’anno ad Artigiano in Fiera, la Città metropolitana di Reggio Calabria è presente anche con il nuovo brand ‘Anima autentica’, che punta ad una costruzione narrativa intorno all’identità di un territorio ed alla storia del suo popolo. Il nuovo brand territoriale è stilizzato con la forma del drago che compare sul mosaico dell’antica Kaulon.

Le parole del Consigliere Mantegna

“La nostra partecipazione sta andando bene, abbiamo recepito diciamo molta soddisfazione da parte delle nostre aziende, anche con il cambio di padiglione. I nostri stand sono gettonatissimi e frequentati da tantissimi visitatori”. Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna che aggiunge: “Artigiano in fiera a Milano è una grandissima vetrina internazionale, chi viene qui è alla ricerca di prodotti particolari e quelli espressi dal nostro territorio metropolitano stanno registrando un notevole interesse, non solo quelli tradizionali. Penso all’olio extravergine d’oliva, il bergamotto e i prodotti derivati. Ci sono anche altre eccellenze che stanno riscuotendo successo e simpatia, come una birra prodotta da una nostra azienda, prodotta con l’acqua aspromontana, ma anche il vino e il miele stanno andando bene”. “Grandi conferme – conclude – anche per il settore delle produzioni di salumi e formaggi, con aziende consolidate, molto ricercate dai visitatori”.

