Antonio Zappia, un reggino fuori sede: “rifiuti, degrado, incendi, TARI, Reggio Calabria va rianimata”

StrettoWeb

“Una Reggio Calabria deserta, spenta ed abbandonata al suo destino”. Comincia così l’intervento di Antonio Zappia, neo Responsabile dei reggini fuorisede del movimento civico e politico Rivoluzione Rheggio 743 a.C., fondato dal Consigliere Massimo Ripepi. Una riflessione, quella di Zappia, che ha voluto tracciare una linea rispetto alla situazione che ha incontrato in città nella sua ultima permanenza: “Nonostante si parli di inaugurazioni di luoghi e progetti, ciò che emerge è una realtà fatta di trascuratezza e mancanza di visione. Le cosiddette piste ciclabili, ad esempio, rappresentano un simbolo del ‘fare tanto per fare’: linee pitturate sull’asfalto che mancano di logica e utilità per i cittadini. Non si tratta solo di creare infrastrutture, ma di progettare percorsi che abbiano senso e che incentivino davvero l’uso di mezzi alternativi, come accade in altre città ben organizzate”.

Antonio Zappia ha inoltre sottolineato la gravità dell’incendio scoppiato al Lido Comunale, un luogo già dissestato che ora rischia ulteriori ritardi, oltre il lecito, nei lavori di riqualificazione. “La verità è che questa struttura avrebbe dovuto essere già funzionante, un simbolo della rinascita della città. E invece, come molte altre aree di Reggio, resta un esempio di degrado e inefficienza amministrativa. Una Città che doveva essere sul pezzo, e non lo è!”. Tra gli esempi citati, il degrado di Via Villini Svizzeri, che un tempo rappresentava un fiore all’occhiello per la città, ora lasciata al completo abbandono. “Strade dissestate, spazzatura ovunque, alberi non curati: la situazione dei Villini Svizzeri è emblematica di una città che ha smesso di prendersi cura di sé stessa”, ha aggiunto.

Un tema che Zappia non ha mancato di sottolineare è quello della gestione dei rifiuti. “Non è cambiato nulla rispetto a quanto documentato dal Consigliere Massimo Ripepi a novembre 2023 in contrada Mariannazzo. È impensabile che dopo un anno la situazione sia rimasta immutata. I mastelli attaccati ai muri rappresentano una scelta esteticamente discutibile e funzionalmente insoddisfacente, una vera e propria ‘cartolina’ negativa per i cittadini e per i turisti. La TARI più alta d’Italia? Sì… ma con i mastelli al muro! Roba dell’altro mondo”. Antonio Zappia ha quindi ricordato che Reggio Calabria detiene un record sulla tassa dei rifiuti, senza però offrire un servizio adeguato. “Questo stato di cose non può continuare. Non si può amministrare una città così, né aspettare che le prossime elezioni arrivino con una Reggio ormai morente.”.

“E prima che Reggio muoia definitivamente, dobbiamo scegliere quale percorso intraprendere: certamente lungo e tortuoso, ma che ci restituisca la speranza di essere ancora in tempo per rianimare la nostra bellissima ed amata città”, ha concluso Antonio Zappia. “Questo è l’obiettivo di Rivoluzione Rheggio 743 a.C.: restituire dignità e futuro a una città che merita di tornare a splendere”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.