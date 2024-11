YoungMe Days: domani appuntamento al Palacultura di Messina

StrettoWeb

Dopo il grande successo della prima edizione, YoungMe Days torna al Palacultura Antonello di Messina domani, mercoledì 27, il 28 e 29 novembre, con un programma ancora più ricco di opportunità per i giovani under 35. L’evento, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Formazione e Istruzione del Comune di Messina, è completamente gratuito e offre agli studenti e a tutti i giovani under 35 di orientarsi nel mondo del lavoro grazie a workshop, seminari e incontri con esperti del settore; acquisire competenze trasversali utili per affrontare le sfide del mercato del lavoro; conoscere realtà aziendali locali e scoprire nuove opportunità di carriera; e lasciarsi ispirare da content creator e giovani talenti che hanno raggiunto il successo.

Tra gli ospiti di questa edizione: Fabiana Manager, Lorenzo Branchetti, Andrea Pistorio, Lelio Bonaccorso, Francesco Oggiano, Samuele Sciacca, Andrea Muzii, Sergio Pitrone, Davide Avolio, Maestro Gabriele, Aledellagiusta e Fabrizio Moroni Villari. La tre giorni sarà animata da oltre 56 workshop.

