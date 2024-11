XXIII Rassegna del Dolce Artigianale: i nomi dei vincitori | FOTO

StrettoWeb

Grande successo per la XXIII edizione della Rassegna del Dolce Artigianale, organizzata dalle Associazioni di Pasticceri APAR e APGA, magistralmente condotta dal noto presentatore Marco Mauro.

La sala Monteleone del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria è stata teatro di un dolcissimo doppio confronto tra i professionisti del settore, che hanno allestito le vetrine natalizie ed hanno realizzato un dolce da asporto ed uno fresco, con una particolare attenzione anche all’estetica orientata ai social.

Compito arduo per le wedding ed event planner Patrizia Sorrentino e Francesca Loccisano, incaricate di valutare e premiare le prime tre vetrine, per via dell’eccezionale attenzione, cura e bellezza dei lavori presentati dai professionisti delle due associazioni. “Ho avuto l’onore” dichiara Patrizia Sorrentino “di essere stata invitata alla kermesse, in veste di giudice assieme alla splendida collega Francesca Loccisano, per decretare la vetrina natalizia più bella all’interno di questa rassegna, organizzata in modo impeccabile. Questo settore rappresenta al meglio la nostra terra e la nostra filiera produttiva, riconosciuta a livello nazionale per l’altissima qualità”

Altissimo il livello dei dolci realizzati in occasione del Premio “Giuseppe Pucci”, figura di grande importanza per Apar, amato e rispettato da tutti i pasticceri, che hanno voluto dedicargli questo Concorso.

“Abbiamo voluto dedicare questo concorso” dichiara Paolo Macheda, tesoriere di Apar “alla memoria di una persona che ha dato un importante contributo alla crescita di APAR, interpretando e trasmettendo sapientemente ai soci i valori di aggregazione, valorizzazione ed innovazione, principi caratteristici e fondanti della nostra associazione”

“Con grande piacere” dichiara il Presidente Apar Antonello Fragomeni “abbiamo voluto coinvolgere anche quest’anno i ragazzi di Agedi, coordinati da Katia Romeo, con i quali stiamo portando avanti un progetto da ormai due anni. Inoltre, credendo molto nei giovani come rappresentanti del futuro di questa professione, abbiamo avuto nuovamente il piacere di avere accanto a noi i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, grazie anche alla lungimiranza della Dirigente, Professoressa Enza Loiero, e coordinati dai docenti accompagnatori”

Giuria di altissimo spessore per il premio “Giuseppe Pucci”, composta da Davide De Stefano, Emanuele Scionti, Andrea Serra, Francesco Arena e Maurizio Pucci

Di seguito i nomi dei vincitori dei due concorsi:

Premio Vetrina:

1. Golosia di Fazzolari (Marina di Gioiosa J.)

2. Pasticceria Fratelli Zadera (Catona)

3. Pasticceria Fratelli Fragomeni (Reggio Calabria)

Premio Giuseppe Pucci:

1. Pasticceria Fratelli Fragomeni (Reggio Calabria)

2. Pasticceria Fratelli Zadera (Catona, RC)

3. Pasticceria Garruzzo (Rosarno)

Durante la serata, il maestro Paolo Caridi ha realizzato uno Show-Cooking sulla realizzazione del torrone, utilizzando materie prime del territorio.

Particolarmente commovente la trasmissione di una carrellata di foto e video della trentennale storia di Apar, tra le quali molte dedicate a Giuseppe Pucci, nonché a molti personaggi che negli anni hanno contribuito alla crescita di Apar.

“Uno degli aspetti più emozionanti di questa Rassegna” conclude Antonello Fragomeni “è il poter vedere generazioni a confronto: la contemporanea presenza di tanti giovani, molti di quali studenti, e quella di maestri che hanno fatto la storia della pasticceria e gelateria Reggio Calabria come Bruno Martino, Giovanni Lo Giudice, Vincenzo Cundari e Tito Pennestrì. Particolarmente gradita la presenza del vulcanico presidente Pino Strati di Incontriamoci Sempre, associazione con la quale, durante l’anno, abbiamo realizzato diversi eventi orientati alla cultura e alla solidarietà, del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra e del Consigliere Comunale Federico Milia. Stiamo già lavorando, assieme ai colleghi di Apga, alla XIV edizione della Rassegna del Dolce Artigianale”

