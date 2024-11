Cosenza, “si vota per la Città unica e non per le elezioni”. Le precisazioni di Antoniozzi: “niente scontri Destra-Sinistra”

StrettoWeb

“Il 1 dicembre si voterà il referendum sulla città unica, non per elezioni regionali o amministrative. Non è uno scontro tra destra e sinistra”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, in merito al referendum sulla città unica di Cosenza. “Un referendum è sempre un momento di democrazia – aggiunge Antoniozzi – anche se purtroppo l’affluenza potrebbe essere scarsa come si è visto in altri tipi di elezione”.

“Desidero ringraziare tutti i comitati per il Si che si stanno impegnando, di tutti i partiti. E desidero anche ringraziare quei consiglieri regionali della sinistra e i partiti pure distanti da me, come Avs, che si sono spesi insieme a noi, da posizioni diverse, per le ragioni del sì. Non c’è da fare drammi – continua Antoniozzi – perché come in ogni elezione chi avrà avuto un voto in più avrà vinto. Sono le regole della democrazia che non hanno forme migliori. Mi auguro che in questa ultima settimana – conclude Antoniozzi – si sollecitino i cittadini a votare e ovviamente dal mio punto di vista a votare Sì”.

