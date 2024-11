I volti ricostruiti delle donne dopo le violenze: incontro a Reggio con importanti testimonianze

StrettoWeb

“Rinascere dalla violenza: la chirurgia ricostruttiva femminile”. Esperti del settore si confronteranno su questo delicatissimo tema, venerdì 6 Dicembre alle ore 16,30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Il tutto sarà coordinato dal dottore Emanuele Nazario Scarlata in piena sinergia con l’Associazione “CalabriaSpagna”.

Dopo i saluti del sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, del Direttore Generale dell’Asp RC Lucia Di Furia, del presidente dell’Ordine dei medici Pasquale Veneziano e del presidente dell’Associazione “CalabriaSpagna” Rosa Fontana, saranno i professionisti locali e non, a trattare l’argomento soffermandosi sulla chirurgia ricostruttiva.

Il chirurgo plastico Carmen Maria Iglesias Urraca approfondirà la “Prospettiva della violenza contro le donne in Spagna. Analisi delle principali lesioni e impatto emotivo”; il dottor Jafar Hassibi invece, “I medici iraniani e il loro aiuto alle donne maltrattate dal loro Governo” e chiuderà il dottor Rocco Caminiti con “La violenza sulle donne: quali le più frequenti e cosa si può fare. Il lavoro del chirurgo plastico”.

All’incontro, sarà presente la sopravvissuta israeliana Sadaf Baghbani, nota per il suo impegno nella lotta per la libertà in Iran e fuggita con 147 proiettili in corpo. Molte donne che sopravvivono alla violenza devono subire interventi di chirurgia per tornare a una nuova normalità e il percorso è spesso lungo, difficile non solo fisicamente ma, soprattutto, psicologicamente. Ci sono però, sparsi nel mondo, esperti del settore che possono dare un aiuto a chi è stato vittima di violenza cancellando definitivamente, i segni dell’orrore.

