Volley, trasferta a Messina per la Nino Romano: parla mister Maccotta

Dopo due partite casalinghe consecutive in cui le RomaNine hanno fatto il pieno di punti, sabato 30 arriva la seconda trasferta stagionale, a Messina, contro il Team Volley. Reduce dalla pesante sconfitta rimediata ad Aci Catena contro la Golden Volley, le peloritane sono penultime in classifica con solo 2 punti racimolati in 4 partite ma la classifica non rende onore alla reale forza della squadra che, quando le è stato possibile, ha dimostrato di avere un ottimo gioco da posto 2 e sanno fare dell’agonismo un loro punto forte. Dalla parte Romano è ancora vivo l’entusiasmo per il derby vinto ma, ancor di più, per le ottime risposte che le giocatrici stanno dando in campo a mister, dirigenza e tifosi.

Staccate di un solo punto dalla testa della classifica, capeggiata sempre dalla Zafferana, Maccotta vuole continuare in questa striscia positiva sia di gioco che di risultati, così da arrivare con il giusto slancio agli scontri diretti contro Golden Volley (7 dicembre al PalaCiantro) e Zafferana (21 dicembre in trasferta).

Le parole di mister Maccotta

Mr. Maccotta non si fa illusioni sulla fase altalenante che le prossime avversarie stanno affrontando in campionato: “Dai video che ci scambiamo vediamo quali sono le squadre e le realtà ed alcuni risultati ci sembrano inspiegabili ma non esiste la correlazione diretta in questa pallavolo. Ogni partita assume la sua identità e assume il suo andamento in funzione delle squadre che si affrontano in quel dato momento.” Gli fa eco la sua schiacciatrice, Marianna De Luca: “Il Team Volley è una squadra che, se le dai modo di prendere il suo ritmo, riesce a metterti il bastone tra le ruote, quindi dipende da noi riuscire a mantenere alto il livello e la concentrazione a quello che sappiamo fare”.

Inizio gara alle 19:00 presso la Palestra Juvara di Messina. Arbitreranno l’incontro il 1° arbitro, il Sig. Sorbello Silvestro ed il 2° arbitro il Sig. Aloisi Dario.

