Volley Reghion trionfa nel Derby dello Stretto: 3-0 contro Saracena Volley Messina

La Volley Reghion Reggio Calabria si impone con un netto 3-0 sulla Saracena Volley Messina, conquistando i primi tre punti della stagione nel campionato di Serie B2 Femminile, Girone L. Il match, valido per l’8ª giornata di campionato, è stato un vero e proprio derby dello Stretto, con le due squadre in lotta nelle zone basse della classifica.

I parziali dei set parlano chiaro: 25-15, 25-19, 25-21, un risultato che non lascia spazio a dubbi. Le padrone di casa, allenate da Mister Camiolo, si sono imposte grazie a una performance corale, con un contributo determinante delle attaccanti più esperte come Alessandra Cuzzola, Chiara Sant’Ambrogio e Alessia Bonsanti. Proprio Sant’Ambrogio è stata nominata MVP del match per la sua prestazione decisiva, riuscendo a mettere a segno numerosi attacchi vincenti nei momenti cruciali.

Il primo e secondo set sono iniziati in equilibrio, con entrambe le squadre che rispondevano punto su punto, ma a prevalere sono state le reggine, più incisive in attacco, soprattutto con Cuzzola e Sant’Ambrogio, che hanno messo a segno i colpi decisivi per portare a casa i primi due parziali. Nel terzo set, la Saracena Volley Messina, purtroppo per le ospiti, non è riuscita a mantenere il vantaggio. Nonostante un buon avvio con Tumeo e Prinzivalli protagoniste, le messinesi si sono ritrovate a +4, ma hanno subito il ritorno delle padrone di casa, che con pazienza e determinazione hanno ribaltato il punteggio, chiudendo 25-21 e conquistando i tre punti.

Le squadre:

Volley Reghion Reggio Calabria : Avellini Alessia, Ponton Rebecca, Bonsanti Alessia, Sant’Ambrogio Chiara, Nava Liudmila, Surace Rebecca, Cuzzola Alessandra, con l’ingresso in corso di match di Ianne Giorgia e De Lazzari Livia. Mister Camiolo ha dovuto fare a meno di Speranza Giulia.

: Avellini Alessia, Ponton Rebecca, Bonsanti Alessia, Sant’Ambrogio Chiara, Nava Liudmila, Surace Rebecca, Cuzzola Alessandra, con l’ingresso in corso di match di Ianne Giorgia e De Lazzari Livia. Mister Camiolo ha dovuto fare a meno di Speranza Giulia. Saracena Volley Messina: Prinzivalli Maria Agnese, Chillemi Clelia, Valore Sofia, Parisi Francesca, Russo Carlotta, Distaso Alessia, Tumeo Desire, subentrate durante il match Todaro Maria e Serafino Sonia, a disposizione Lattanzi e La Monica. Allenatore: Romeo.

Con questa vittoria, la Volley Reghion sale a 3 punti in classifica, mentre la Saracena Volley Messina resta ferma a 1 punto, in attesa di una risalita che dovrà passare necessariamente dalla prossima gara.

Prossimi impegni:

La Volley Reghion Reggio Calabria sarà in trasferta il 7 dicembre, per affrontare nel derby calabrese il San Lucido, che ha appena subito una sconfitta contro la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia.

La Saracena Volley Messina ospiterà invece il CUS Catania, vincitore nel derby siciliano contro Mascalucia Catania.

L’intervista a Chiara Sant’Ambrogio

Dopo il trionfo nel derby contro la Saracena Volley Messina, che ha visto la Volley Reghion Reggio Calabria conquistare i suoi primi tre punti stagionali, l’ufficio stampa della Volley Reghion ha intervistato Chiara Sant’Ambrogio, protagonista della partita e MVP del match, al suo rientro in campo dopo un periodo di infortunio.

Chiara, come ti senti dopo il rientro?

“Sono davvero contenta di essere tornata in campo. È stato un periodo difficile, ma finalmente sono riuscita a rientrare e a dare il mio contributo alla squadra. Questo match è stato particolarmente importante per me e per tutte noi, perché abbiamo finalmente ottenuto i primi tre punti della stagione. Eravamo consapevoli del nostro potenziale, ma ovviamente i risultati ci danno sollievo e, soprattutto, morale per il prosieguo del campionato“.

Quanto ha pesato questo successo sul piano psicologico?

“Tre punti così ci sollevano molto, soprattutto perché arrivano dopo un inizio di stagione complicato. Siamo una squadra giovane e piena di potenziale, ma a volte i risultati tardano ad arrivare. Oggi, però, abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatte, soprattutto nei momenti decisivi del match. Con il supporto del pubblico e una buona prestazione collettiva, siamo riuscite a portare a casa una vittoria che ci dà fiducia“.

In squadra manca ancora Giulia Speranza, come pensi possiate affrontare la sua assenza?

“Giulia è una pedina importante per noi, ma purtroppo è ancora ai box. Ci manca molto, ma ogni giorno ci mettiamo il massimo impegno per sopperire alla sua assenza. Siamo un gruppo coeso e lavoriamo ogni giorno per fare fronte a qualsiasi difficoltà. Ci crediamo e, nonostante l’assenza, siamo pronte a lottare insieme per continuare su questa strada“.

Qual è l’obiettivo per il prossimo futuro?

“Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a lavorare duro, a crescere come squadra e a ottenere più vittorie possibili. Ogni partita è una nuova opportunità per migliorare, e ora che finalmente abbiamo rotto il ghiaccio con questa vittoria, vogliamo continuare a fare bene. Abbiamo il potenziale per fare una buona stagione, quindi dobbiamo restare concentrate e non abbassare mai la guardia“.

Chiara Sant’Ambrogio ha quindi tutte le intenzioni di continuare su questa strada, sostenuta dal rientro e da una squadra che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di saper reagire. La Volley Reghion ora guarda al futuro con maggiore fiducia e determinazione.

