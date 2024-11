Volley, Nino Romano batte ASD Volley ’96 3-0

StrettoWeb

In un campionato di Serie C il derby mamertino mancava da tre stagioni, troppe per una delle partite più calde e accese della provincia. Finalmente, sabato 23 novembre, il PalaCiantro si è vestito a festa per accogliere le atlete dell’Asd Volley ’96 che si sono scontrate contro le RomaNine di Mr. Maccotta.

I tifosi di entrambe le formazioni che hanno potuto godere di questo match, hanno saputo creare una fantastica atmosfera dove le due squadre si sono calate offrendo le loro armi migliori: per la squadra dello scarabeo agonismo ed intensità, per la Romano velocità ed imprevedibilità.

La Romano affronta questa stracittadina con i favori dei pronostici vista la sua posizione in classifica ed il momento di crisi che sta attraversando la formazione di mr. Salmeri ma si sa, queste tipologie di partite nascondono sempre quell’imprevedibilità in grado di sovvertire qualsiasi previsione e mr. Maccotta è ben conscio di questo pericolo ed ecco perché ha preparato maniacalmente le proprie ragazze ad affrontare ogni possibile rischio che l’As Volley ’96 è in grado di portare.

Ne esce fuori una gara meno equilibrata di quello che si pensava. La Romano aggredisce dai 9 metri e mette in imbarazzo la ricezione avversaria, impedendo alla formazione dello Scarabeo di azionare la loro arma migliore, il gioco al centro. Sia capitan Tassone che la La Spada, non riescono a trovare continuità e quando vengono servite, la retroguardia rosso-blu, capitanata dal libero Cuzzocrea (ottima la sua prova) si cimenta in difese spettacolari che impediscono al pallone di toccare terra.

Il primo parziale si chiude sul 25-16 senza che ci sia una vera e propria reazione dell’Asd Volley ’96, cosa che invece avviene nel secondo set, quando, complice un calo di concentrazione della Romano ed una maggiore attenzione delle ospiti, la squadra di Mr. Salmeri riesce a mettere la testa avanti sfruttando una maggiore organizzazione difensiva ed una maggiore concretezza delle sue attaccanti, in primis della forte argentina Marina Fernandez. Fino a metà del parziale Tassone & co. sembrano in grado di rimettere in carreggiata la partita ma, dopo un time out sull’11-11 chiamato da Mr. Maccotta, la Nino Romano torna a recitare il copione del primo set, mettendo alle corde le avversarie e chiudendo il parziale di nuovo sul 25-16.

Nel terzo set mr. Salmeri cambia la regia, inserendo la palleggiatrice Irrera al posto della collega Oliva. Questo avvicendamento porta un pizzico di imprevedibilità in più che si traduce in un maggior peso offensivo ma, ancora una volta, il tempo tecnico chiesto sul 12-12 da Maccotta, permette alle RomaNine di rischiararsi le idee e di rimettere sotto le avversarie. Alla fine, la ex della gara Alice Impellizzeri, subentrata ad un’acciaccata Musicò, chiude set e partita con un bellissimo mano-fuori (25-17).

Con questo risultato, la Romano rimane staccata di un solo punto dalla capo classifica Zafferana e si prepara con lo slancio giusto ad affrontare la prossima sfida, in trasferta, contro Team Volley Messina che 2 settimane fa ha battuto a domicilio proprio l’Asd Volley al tie-break.

Ai microfoni di Domenico Abbriano, la giovane Angela Bertè non nasconde la sua soddisfazione nell’aver vinto questo derby: “lo sapevamo che questa partita sarebbe stata tosta sia dal punto di vista tattico che emotivo ma, tutto sommato, siamo riuscite a mantenere quasi sempre sopra il livello rispetto all’altra squadra. Siamo state brave, non siamo mai calate del tutto e siamo rimaste sempre in partita, secondo me abbiamo fatto bene“.

Ancora più entusiasta mr. Maccotta: “è stata una partita più complicata di quella che sembra sia stata. Due settimane senza avere mai tutta la squadra, con Stefania (Fleres ndr) con un problema serio ad una mano che fino all’ultimo non sapevamo se avesse potuto giocare, Alice (Maccotta ndr) con una brutta contrattura al collo e sotto antiinfiammatorio per stare in campo e quindi non sapevamo a cosa andavamo incontro, quindi un applauso grande alla squadra che è stata brava a compattarsi nelle difficoltà ed a giocare tatticamente in modo corretto“.

TABELLINO

Pol. Nino Romano – ASD Volley’ 96 3-0

Nino Romano: Fleres S. 1, Bertè 13, Pino 5, Musicò 8, Maccotta 19, Puglisi 9, Cuzzocrea (L) 0, De Luca 0, Prizzi 0, Fleres F. 0, Impellizzeri 1, Cucinotta (L) ne.

ASD Volley ’96: Oliva 0, Tassone 2, Fernandez 9, Salmeri 2, La Spada 6, Regalbuto 1, Vitale (L) 0, Irrera 1, Handraj 2, Barbera ne, Giuffrida ne, Cicciari ne, Biancofiore (L) ne.

Parz. 25-16, 25-16, 25-17

Durata set: 24’ – 27’ – 25’

