Volley, la New Hospital Paola continua a vincere: 3 punti a Rossano e 1° posto

StrettoWeb

Sabato pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato in trasferta contro Pallavolo Rossano riuscendo ad imporsi in meno di 75 minuti di gioco per 0-3 con i seguenti parziali: 13-25; 13-25; 19-25. La compagine paolana, grazie al sesto successo consecutivo in sei partite disputate si porta al primo posto in classifica generale del girone A a quota 18 punti con una lunghezza di vantaggio su Volley Cirò. Un cammino entusiasmante e determinato da parte della compagine di Mister Neri e Capital Raschellà ad evidenziare il valore complessivo della rosa.

La New Hospital si conferma squadra ostica da affrontare in casa e in trasferta. Prestazioni che hanno confermato le ambizioni di essere una delle protagoniste non solo del girone A ma di tutto il campionato regionale di serie C.

La partita

Formazione: Raschellà 8 punti; Stancato 1 punto; Ritrovato 10 punti; Ceglie 15 punti; Morabito 1 punto; Selvaggi 7 punti; Musciacchio (L); Kalvane 1 punto.

I set: la New Hospital Pallavolo Paola scende in campo determinata e concentrata (3-7). Pallavolo Rossano non riesce a tener testa alle avversarie e chiama due time out in una manciata di minuti: sul 4-12 e subito dopo sul 4-15. Gli errori delle padrone id case permettono alla New Hospital di viaggiare speditamente (6-17). Ennesimo time out Rossano sul 12-21 per spezzare il ritmo di gioco ma senza alcun cambio di direzione per le sorti del parziali: 13-25.

II set: La New Hospital sale in cattedra e detta i ritmi di gioco. Pallavolo Rossano chiama il time out sul 5-12. Set fotocopia del primo senza pensieri per la squadra ospite (10-17). Il parziale termina 13-25.

III set: Pallavolo Rossano per la prima volta si porta in vantaggio in tutta la partita (3-2) da registrare un calo della prestazione individuale e corale della New Hospital rispetto ai set precedenti. Si gioca nella prima metà del parziale punto a punto. Time out sul 13-12 da parte della New Hospital per cercare di riordinare le idee e ritrovare il piglio giusto dei primi due set. Entra Gianni al posto di Stancato. Pallavolo Rossano sul 14-15 chiama il time out per correre ai ripari. La squadra di casa non vuole chiudere i giochi almeno del set e per spezzare il gioco richiama il time out sul 18-20 ma nulla può. Da segnalare negli ultimi minuti di gioco dell’esordio della pallavolista lettone della New Hospital Zaiga Kalvane a fine partita: con il suo primo punto in Italia. Il set termina 19-25.

Da segnalare le prestazioni di Giorgia Ceglie, Sabina Ritrovato e Cristina Morabito. I primi due set sono stati i migliori giocati da inizio campionato per la New Hospital Pallavolo Paola. La partita è stata preparata in maniera certosina dalle ragazze e ciò ha messo in forte difficolta la Pallavolo Rossano sin dai primi palloni giocati. Ora è fondamentale prendere più punti possibili dalle avversarie. Non bisogna avere la paura di vincere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.