Volley, Aakademia Sant’Anna Messina batte Mondovì e vola in vetta

Vince in esterna Akademia Sant’Anna che, sul taraflex del PalaManera di Mondovì, supera la Bam, conquista il sesto successo in altrettante gare e vola al comando del girone A. Le SuperGirls di coach Bonafede sfoderano l’ennesima prestazione di alto livello contro la coriacea e giovanissima formazione piemontese che, riesce a vincere un parziale, per poi cedere nel terzo e quarto set.

Nel primo set, Akademia chiude con cinque punti di vantaggio, dopo aver condotto il parziale e tenuto sempre a distanza di sicurezza Mondovì (+8 massimo vantaggio). Nel secondo, reazione delle monregalesi: difendono su ogni pallone, acquistano sicurezza e riescono ad avere la meglio, nonostante la rimonta finale delle siciliane. Terzo set a senso unico per Akademia, poi nel quarto Mondovì prova a stare dietro alle ospiti, per poi cedere sul finale di parziale.

In virtù del successo, Messina sale in classifica a 17 punti, scavalca San Giovanni sconfitta a Lecco e conquista il primato. Adesso, ad attenderla un doppio confronto casalingo con Picco Lecco e Casalmaggiore, prima dello scontro al vertice del PalaMarignano. E già domenica prossima, potrebbe arrivare la certezza della qualificazione ai quarti di Coppa Italia: basterà vincere contro Lecco con qualunque risultato.

Nello starting six, per Mondovì coach Basso manda in campo Schimt in regia, suo opposto Berger, centrali Catania e Tresoldi, posto 4 Viscioni e Bosso, libero Giubilato. Risponde coach Bonafede per Messina schierando Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio.

Nel primo set, subito break di Messina con doppio ace di Mason (1-4). Bosso conquista il primo cambio palla di casa (1-4), Diop due volte vincente con il mancino (1-6), gli risponde Berger (2-6). Errore Rossetto, poi Modestino e Mason in pipe allungano ancora (3-8). Diop e Bosso sbagliano dai nove metri, Rossetto piazza un ace e Basso ferma il gioco (4-10). Al rientro, muro di Modestino che sbaglia una fast a seguire (5-11). Pipe spettacolare di Diop, Mondovì fallisce l’attacco e Messina vola a +8 (5-13). Berger e Rossetto a segno, Carraro sbaglia la battuta (7-14). Mason piazza un appoggio pazzesco in zona 3, Viscioni sbaglia in attacco e Basso chiama nuovamente il time-out (7-16). Mason spedisce fuori dai nove metri, Diop si riprende il servizio con un pallonetto da posto 2 (8-17). Berger prova a svegliare la squadra, Modestino risponde (10-18). Ancora errori al servizio, per Bosso e Carraro (11-19). Messina tiene il distacco invariato, poi commette due errori con Mason e Diop e Mondovì accorcia (16-21). Diop si rifà subito dopo, Mason fallisce dai nove metri, gran palla di Berger e Mondovì risale a -4 (18-22). L’opposto toscano di Messina rispedisce dietro le avversarie, un ace di Olivotto spedisce le siciliane ad un passo dal set (18-24). Catania e Berger tengono in vita le monregalesi, ma è Berger con un errore al servizio a chiudere il set (20-25). 10 errori per Mondovì, 8 per Messina. Migliore realizzatrice Diop con 7 punti.

Nel secondo set, aprono Olivotto in primo tempo e Diop di potenza (0-2). Muro d ma Mondovì la riprende subito (3-3) e mette avanti il muso per la prima volta in gara (4-3). Olivotto si avventa su una palla slash e la trasforma in palla a terra (4-4). Break di Mondovì (6-4), Rossetto accorcia, invasione di Modestino e piemontesi ancora avanti (7-5). Berger allunga a +3, Rossetto tiene il passo con un attacco sui tre metri, ma Diop sbaglia un appoggio mettendo out (9-6). Si prosegue sul distacco acquisito dalle monregalesi, poi break di Rossetto, Modestino in palla sette tiene a ridosso Messina (13-12). Diop sbaglia dai nove metri, Viscioni affonda e Bonafede toglie Modestino per mettere dentro Babatunde (15-12). Norgini rileva Mason, ma Mondovì scava un solco di sette punti (19-12). Bonafede ferma il gioco per provare a destare le messinesi, Mason riprende il suo posto sul taraflex, ma il distacco rimane ancora invariato (20-13); Basso inserisce Deambrogio per Tresoldi. Messina non reagisce abbastanza, Mondovì a +6 (22-16). Carraro mette a segno un ace, Berger passa facile contro un muro scomposto messinese. Rimonta delle siciliane con una grande prestazione nel finale di Olivotto (24-22) e Basso ferma il gioco. Muro di Babatunde e Messina a -1 (24-23). A chiuderla per le piemontesi ci pensa l’ex Greta Catania (25-23). 4 errori per Mondovì, 6 per Messina. Migliore realizzatrice del parziale, Olivotto con 7 punti.

Nel terzo set, ritorna Modestino per Babatunde. Subito avanti Messina con Mason, Rossetto e Diop che alza i giri (1-4). Berger sbaglia e Basso chiama time-out (1-5). Al rientro, ace di Olivotto e attacco vincente di Modestino (2-7). Messina allunga, Rossetto approfitta di una palla slash (2-10) e Basso ferma il gioco. Doppio ace di Messina con Diop, Modestino passa al centro (2-13); coach Basso cambia la diagonale: dentro Manig e Marengo. Si prosegue sulla linea di un distacco invariato, poi Olivotto e Rossetto firmano il break Messina e l’ennesimo allungo (6-18). Cala l’attenzione delle monregalesi e le siciliane dilagano (6-20). Fuori Olivotto, dentro Guzin. Bosso interrompe la serie di Messina, Diop riprende il cambio palla (7-22). La nuova entrata mette a segno un ace (7-23), Bosso e Modestino avvicinano la fine del parziale (8-24). Diop fallisce la battuta, Rossetto si fa murare da Catania, Viscioni accorcia di un’altra lunghezza, la chiude Diop in pipe (11-25). 8 errori per Mondovì, 2 per Messina. Migliore realizzatrice, Diop con 8 punti.

Nel quarto set, equilibrio iniziale fino al break di Mondovì con Viscioni (5-3). Messina la riprende e passa avanti (5-6) con un muro di Modestino. Su un errore delle monregalesi, contro break ospite (6-8). Mondovì difende su ogni pallone e accorcia a -1 (11-12). Bonafede ferma il gioco, ma le siciliane non riescono a prendere terreno alle padrone di casa fino ad un doppio attacco vincente di Rossetto e al muro di Modestino (15-18). Si rivede Diop e Messina vola a +4 (17-21). Il distacco diventa incolmabile. Mason e ancora Aurora Rossetto aumentano il divario numerico (19-24). L’ultimo sussulto di Mondovì lo firma l’ex Greta Catania (20-24). La chiusura del match arriva su un errore al servizio di Bosso (20-25). 9 errori per Mondovì, 1 errore per Messina. Migliori realizzatrici Rossetto e Bosso con 6 punti.

MVP e Top Spiker, Bintu Diop con 21 punti (18 in attacco con il 39 %, 1 muri, 2 ace), Top Blocker, Dalila Modestino con 4 muri. Top Acer, Diop, Mason e Olivotto con 2 servizi vincenti. Complessivamente, 31 errori per le piemontesi, 17 per le siciliane.

Nel post-match, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “è stata una gara più dura del previsto perché, è vero che a tratti il gioco ha latitato, ma quando Mondovì ha giocato, lo ha fatto molto bene difendendo l’impossibile e dimostrando di non meritare la classifica attuale. Complimenti alle ragazze perché è stata la trasferta più lunga del campionato ed eravamo in condizioni molto particolari. E’ andata bene. Sappiamo che siamo in un girone in cui le partite sono tutte difficili e non bisogna mai mollare. Abbiamo messo un altro tassello e adesso guardiamo alla prossima partita in casa. Tanta soddisfazione perché la squadra sa gestire anche i momenti difficili e, quando gli avversari ci aggrediscono sportivamente, iniziamo ad tirar fuori gli anticorpi giusti per difenderci“.

Bam Mondovì vs Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (20-25, 25-23, 11-25, 20-25)

Bam Mondovì: Fini (L) 0, Lancini n.e, Giubilato (L) 0, Bosso 13, Viscioni 10, Marengo 2, Catania 10, Deambrogio 0, Tresoldi 7, Berger 13, Schmit 0, Manig 0. All. Basso, Ass. Brignone

Akademia Sant’Anna Messina: Norgini 0, Olivotto 14, Carraro 3, Modestino 13, Rossetto 15, Mason 7, Trevisiol n.e, Caforio (L) 0, Babatunde 2, Guzin 1, Diop 21. All. F.Bonafede, Ass. F. Ferrara

Arbitri: Luca Cecconato e Antonio Giovanni Marigliano

Videocheck: Marco Viale

Durata set: 22’, 31’, 20’, 28’

MVP: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna)

