Volley, la capolista Akademia Messina ospita Casalmaggiore: le info sulla gara

Ultima gara interna del girone di andata per Akademia Sant’Anna. Dopo il successo con la Orocash Picco Lecco del weekend scorso, domenica 24 novembre – con inizio alle ore 17 – le SuperGirls di coach Bonafede saranno ancora protagoniste sul taraflex del PalaRescifina. Toccherà alla Volleyball Casalmaggiore sfidare la capolista del girone A. La conferma del primato e il matematico accesso ai quarti di coppa Italia rappresentano i primi obiettivi stagionali raggiunti. Ora, servirà preservarli e passare allo step successivo: chiudere l’anno nel migliore dei modi e aprire il nuovo all’insegna della programmazione di una società sempre in piena attività e con progetti di ampio respiro che possano incentivarne la crescita.

Intanto, le messinesi hanno ripreso la preparazione martedì pomeriggio e svolto la solita intensa e proficua settimana di lavoro per presentarsi al meglio negli ultimi due appuntamenti del girone di andata: quello casalingo con Casalmaggiore e il seguente – al PalaMarignano di San Giovanni – contro la formazione attualmente seconda in classifica, la Omag-MT. Sarà al termine di questi due turni che si definirà la graduatoria in base alla quale formulare gli accoppiamenti dei quarti di coppa Italia.

L’avversario

Con sei punti ancora da distribuire e piazzamenti ancora da definire, sarà ancora una volta il campo il vero protagonista. Casalmaggiore, nonostante la posizione di metà classifica, resta avversario da affrontare con la dovuta concentrazione. “Ogni gara ha le sue difficoltà” aveva dichiarato in settimana la palleggiatrice Ambra Trevisiol e neppure quella con le lombarde si sottrarrà all’imprevedibilità, aspetto oramai marchio di fabbrica del torneo di A2.

A disposizione di coach Bruno Napolitano – tornato ad allenare nel Nord Italia dopo i sei trascorsi tra Soverato e Melendugno – e del suo secondo Guido Beccari, un roster rinnovato e ricostruito attorno all’unica confermata della precedente serie A1: l’ex di Akademia Sant’Anna, il libero Giorgia Faraone.

Punta di diamante della formazione rosa, l’opposto Ivonee Daniela Montano Lucumi, lo scorso anno con la maglia delle Black Angels Perugia con cui ha vinto coppa Italia e campionato di A2. Dal Mulhouse Alsace, formazione di seconda serie francese, rilevata la centrale di Anzio, 202 cm – classe 2005, Betsy Amarachukwu Nwokoye, atleta cresciuta tra Roma e il club Italia; dalla Volley Hermaea Olbia (A2), la ventenne centrale Melissa Marku. Nell’allestimento della restante parte dell’organico, la società ha scelto di pescare nei campionati di serie B italiani. Sono arrivate: le esperte Giulia Pincerato (palleggiatrice – Azimut Giorgione B1) – con un passato fatto di tanta A1 e A2, una Challenge Cup e una Coppa Italia di A2 vinte – Chiara Costagli (schiacciatrice – Vicenza Volley B1) e Francesca Dalla Rosa (Clementina Volley 2020 – B1); le giovanissime Sofia Nosella (schiacciatrice – Amatori Atletica Orago B2), Martina Cantoni (palleggiatrice – Igor Novara B1), Lucrezia Perletti (centrale – Brembo Volley Team B1) e Alessandra Ribechi (libero – San Salvatore Telesino B1).

Migliore realizzatrice stagionale della prossime avversarie di Akademia, l’opposto colombiano Montano con 164 punti (156 in attacco con una percentuale del 44,1, 5 muri, 3 ace), seguita dalla schiacciatrice Chiara Costagli a quota 90 (76 in attacco con una percentuale del 36,2, 9 muri, 5 ace).

Nelle speciali classifiche di categoria, in classifica Top Spikers, 1° posto per Montano (Volleyball Casalmaggiore); staccata di 15 punti Diop (Akademia Sant’Anna). In 12a posizione della graduatoria Top Blockers, la centrale Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore) con 19 muri. Nessun atleta della due formazioni che si sfideranno domenica compare tra le prime venti Top Acers, mentre spiccano il 3° posto di Dalla Rosa tra le Top Receivers con il 53,25 % di perfette, l’11° di Faraone (Volleyball Casalmaggiore) con il 44,02 %, il 14° posto di Caforio con il 41,01 %.

Nelle classifiche a squadre, 1° posto per Akademia Sant’Anna in quella dei punti realizzati (517), condiviso con Trentino Volley.

Nessun precedente tra le due formazioni, mentre due le ex: Rossella Olivotto a Casalmaggiore dal 2011 al 2016, club con cui ha vinto una Champions League, e Giorgia Faraone, a Messina nella stagione 2022-23.

Bintu Diop presenta la sfida

A presentare la sfida di domenica, l’opposto Bintu Diop: “Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra. Essere prima in classifica solo numeri. Continuare a far bene, rendere come stiamo facendo, e imporre il nostro gioco alle avversari; questi i nostri obiettivi. Casalmaggiore, obiettivamente, non avrà nulla da perdere. Verranno qui con gli artigli per strappare più punti possibili. Noi dovremo rimanere in gara con la testa e fare quello che abbiamo fatto sempre nelle partite sin qui disputate”.

Ci sarà un duello in campo, quello tra i due opposti del confronto, Diop e Montano, rispettivamente seconda e prima della graduatoria Top Spikers. In realtà, quello che piacerebbe fotografare prima della gara è un vostro abbraccio; alla fine, il volley è proprio questo: “Non la conosco, anche perché è arrivata in Italia lo scorso anno e io ero a Scandicci. I numeri non contano, l’importante è divertirsi; il resto arriverà da solo”.

Gli altri incontri e la classifica

Questi gli altri incontri in programma nel tabellone del Girone A – ottava giornata di andata: Mondovì vs Imola, Brescia vs San Giovanni in M.no, Lecco vs Costa Volpino, Macerata vs Castelfranco Pisa.

Classifica: Akademia Sant’Anna 20, San Giovanni in M.no e Brescia 18, Macerata 15, Imola, Lecco e Casalmaggiore 9, Costa Volpino 6, Castelfranco Pisa 4, Mondovì 0.

Le info

Al match di domenica 24 novembre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Alessandro D’Argenio e Luca Pescatore, con il supporto al video-check di Claudio Spartà, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto) nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15.30 di domenica.

Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: Akademia Sant’Anna vs Volleyball Casalmaggiore.

