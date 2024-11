Vittoria casalinga per Team Volley Messina, ko la C femminile

StrettoWeb

Si regala il secondo successo stagionale l’Ambiente Lab Team Volley, il primo tra le mura amiche della Juvara contro una giovane Pedara Volley. La formazione di coach Peppe Caravello è l’unica a vincere nella galassia Team Volley Messina in questo weekend, sconfitta infatti la C femminile a Viagrande mentre osservava un turno di riposo la Pallavolo Messina in serie D femminile.

L’Ambiente Lab Team Volley conquista l’intera posta e si porta nella metà alta della classifica con sei punti dopo quattro gare, questo nonostante un black out a fine secondo set, quando conduceva per 21-18 ed ha subito un contro parziale di 3-8 finendo per perdere il parziale ai vantaggi. Qualcosa su cui migliorare in vista delle prossime sfide e lavorare in settimana.

Al termine della gara, che ha visto brillare l’opposto Cucinotta con 19 punti e il centrale Ponnambalanar anche lui in doppia cifra con 14, questo il commento di coach Caravello: “La squadra ha avuto un blackout a fine secondo set dove non abbiamo più trovato soluzioni nel gioco, devo fare i complimenti ai ragazzi non tanto per l’intensità ma per la qualità messa in campo. Oggi hanno cercato di trovare soluzioni in momenti particolari della partita e le loro scelte sono state ripagate, volevo vedere proprio questo una squadra che pensasse. Abbiamo la fortuna di avere una squadra livellata, i ragazzi giovani sono bravi quanto i più grandi, devono crescere sotto il profilo tecnico. Il ruolo del palleggiatore è delicato, Claudio (Donato, ndr) è entrato sereno e ha fatto delle scelte giuste. Può e deve migliorare come tutti noi ma sono fiducioso”.

La Team Volley nel primo set infatti ha perso per un problema fisico il palleggiatore Marco Grimaldi, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, nel quarto set ha esordito in serie C Alessio Perdichizzi, un under 19 prodotto dal vivaio Team Volley che era stato convocato in prima squadra per la partita. Buona prestazione per il giovane posto 4 Davide Arena, queste le sue parole dopo la vittoria: “È stata una bella partita e abbiamo ottenuto una bella vittoria. A differenza delle precedenti giornate abbiamo fatto meno errori, abbiamo giocato di più la palla e abbiamo sfruttato meglio le nostre occasioni. Personalmente, soprattutto grazie alle indicazioni di mister Caravello, sto avendo più sicurezza nei miei mezzi, la squadra mi aiuta e sto cercando di rendere sempre più al meglio. Sono contento della mia prestazione ma sono consapevole che si può sempre fare meglio”.

Ambiente Lab Team Volley – Pedara 3-1 (25-22 24-26 25-21 25-16)

Coach Caravello manda in campo Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Arena e De Francesco, centrali Ponnambalanar e Di Bella con Germanà libero. Buon avvio per i padroni di casa, Di Bella in battuta trova sette punti consecutivi con il coach ospite che spende già il suo primo time out. Inizia a giocare anche il Pedara che riesce a trovare un contro parziale favorevole che vale il 12-8. Sul 18-15 la Team Volley perde il suo palleggiatore Grimaldi, Donato subentra ma la formazione di casa continua a comandare senza problemi fino al 22-17, nel finale prova a rifarsi sotto la formazione etnea ma Germanà e compagni controllano fino al 25-22, sette punti per Ponnambalanar nel parziale.

Nel secondo Pedara fa qualche cambio di formazione e il coach/giocatore Bottino entra nelle rotazioni. C’è equilibrio nella prima fase del set, poi l’Ambiente Lab Team Volley allunga sul 12-9, vantaggio che viene mantenuto fino al 16-13 quando gli ospiti con un contro parziale di 0-3 impattano. La formazione di casa riesce a rimettersi avanti sul 21-18 poi si spegne la luce con Pedara che grazie a cinque punti consecutivi passa al comando, nel mezzo coach Caravello spende entrambi i suoi time out. Gli etnei arrivano al set point sul 22-24, Bartolomeo annulla il primo, Cucinotta il secondo un ace e ottavo punto del suo parziale. Dall’altra parte della rete Pistone, due volte, regala il punto ai suoi che vale il secondo set sul 24-26.

Nel terzo parziale prova la fuga Pedara che opera il break ma immediatamente la Team Volley trova il pari. L’equilibrio prosegue non senza scambi spettacolari da una parte e dall’altra, sul 14 pari due errori di Pedara mandano l’Ambiente Lab Team Volley di nuovi avanti di due punti sul 16-14, poco dopo l’ace di Lodati vale il pari 18. Prova nuovamente l’allungo la formazione di casa sfruttando prima il mani out di Cucinotta poi Ponnambalanar sulla rete inchioda e sul 21-19 arriva il primo time out del set.

Al rientro muro di Ponnambalanar e poco dopo il suo primo tempo lancia i peloritani alla conquista del set sul 24-21, parziale che viene incamerato grazie all’errore in attacco degli ospiti. Nel quarto set entra in campo Barreca al posto di Di Bella, la Team Volley scappa via sul 6-1, il time out di coach Bottino è inutile perché i locali troveranno i massimo vantaggio sull’11-3 e gestiranno nella fasi finali procurandosi ben undici match point sul 24-13. Falliti i primi tre al quarto la partita si chiude con l’errore in battuta degli avversari.

Golden Volley – Team Volley 3-0 (25-21 25-10 25-18)

Con ancora qualche assenza in organico la formazione di Serie C femminile si è presentata in campo a Viagrande contro la Golden Volley Aci Catena che ha dimostrato di essere superiore in questo momento. Nello starting six dei coach Lanagà-Donato-Chitè Sturniolo al palleggio e Santamaria opposto, in banda Savarese e Lo Nostro, Irene Maggiari e Gironi centrali ad alternarsi col libero Fulci. Nei tre set c’è stato spazio anche per le altre atlete.

Partita che nel primo parziale ha visto le messinesi giocarsela punto a punto rispettando l’iniziale piano partita. A fare la differenza nel finale di set l’inesperienza con qualche punto vinto dalle locali troppo facilmente che chiudevano il parziale per 25-21. Nel secondo, quando si aspettava la reazione ospite questa non è arrivata. Poco da pescare in panchina viste le assenze per infortunio e la Golden Volley ha tirato dritto chiudendo per 25-10. Nel terzo finalmente la reazione della Team Volley Messina che gioca punto a punto fino al 17 pari poi la formazione di casa ha accelerato archiviando la pratica per 25-18.

Risultati 5ª giornata e classifica serie C femminile girone B

Golden Volley-Team Volley Messina 3-0

Santa Teresa-Messina Volley 0-3

Polisportiva Nino Romano-Volley 96 3-0

Pallavolo Zafferana-Liberamente Aci Carena 3-0

SportPassion-Pallavolo Oliveri 3-2

Riposa: Ssd UniMe

Classifica

Pallavolo Zafferana 15 punti Golden Volley 11 punti Polisportiva Nino Romano 11 punti Messina Volley 10 punti Ssd UniMe 6 punti Pallavolo Oliveri 6 punti Santa Teresa 5 punti Volley ’96 4 punti Liberamente Aci Catena 3 punti SportPassion 2 punti Team Volley Messina 2 punti

Risultati 4ª giornata e classifica serie C maschile girone B

Ambiente Lab Team Volley-Pedara 3-1

Agira-Viagrande 3-1

Giarre-Jonica Volley 1-3

Paternò-Gela 0-3

Modica-Pozzallo 1-3

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 12 punti Gs Pozzallo 12 punti Volley Gela 9 punti Giarre 9 punti Ambiente Lab Team Volley 6 punti Agira 5 punti Paternò Volley 4 punti Viagrande 3 punti Modica 0 punti Pedara Volley 0 punti

Risultati 5ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Akis Volley-Zafferana Volley 1-3

Nebrodi Volley-New Team Torregrotta 0-3

Giardini del Volley-Roccalumera Pallavolo 3-1

Pgs Juvenilia-Libertas Messina 3-0

Riposa: Pallavolo Messina, Randazzo, Barcellona, Viagrande

Classifica

New Volley Team Torregrotta 11 punti Akis Volley 10 punti Giardini del Volley 9 punti Nebrodi Volley 9 punti Zafferana Volley 8 punti New Randazzo Volley 6 punti Barcellona 6 punti Universal Viagrande 4 punti Pgs Juvenilia 3 punti Libertas Volley Messina 3 punti Pallavolo Messina 3 punti Roccalumera Pallavolo 0 punti

