La Virtus Messina prepara la trasferta contro la Robur Letojanni

Nuova trasferta per la Virtus Messina, che nel pomeriggio di domani (ore 14:30) affronterà, al ‘Comunale – Rina’ di Letojanni, la Robur. Decima giornata di campionato per la formazione peloritana, reduce dal successo interno per 4-2 del ‘Sorbello Stadium’ contro la Virtus Rometta (reti di Simone Rotella, Mario Conti e Salvatore Nizzari, quest’ultimo autore di una doppietta). I ragazzi di mister Francesco Trimarchi hanno approcciato bene la gara di domenica scorsa, ottenendo tre punti fondamentali per il morale e per la classifica: con la vittoria dell’ultimo turno, difatti, i messinesi hanno allungato sull’ultimo posto occupato dalla Juvenilia, agganciando il San Pier Niceto a quota 9 punti ed accorciando le distanze dal quinto posto, attualmente occupato proprio dalla Robur Letojanni. Una gara che rappresenta un importante check-point, che potrebbe permettere ai giallorossi di continuare ad inseguire il treno delle zone alte.

Tredici i punti guadagnati dalla Robur Letojanni, anch’essa neopromossa dal campionato di Terza Categoria. I ragazzi di mister Rovito hanno disputato, in settimana, il recupero della settima giornata contro il S.P. Torregrotta: gara terminata a reti bianche, in cui spicca la prestazione di un ottimo Santoro, protagonista assoluto con un rigore parato. Miglior marcatore della compagine biancoazzurra il difensore Marco Nipo, autore di quattro reti, seguito dal centrocampista Matteo Alberto a quota due.

Ultimo precedente fra le due formazioni datato 12 maggio 2024, quando gli ionici ebbero la meglio nella finale Play-Off InterGirone per 2-1 grazie alle reti Pagano e Ciocorlan, rimontando così lo svantaggio iniziale.

