La Virtus Messina si prepara alla trasferta del “Comunale” di Roccalumera

Scacciare i fantasmi: questo è il desiderio che guiderà la Virtus Messina nella trasferta di Roccalumera, in programma per le ore 14:30 di domani, sabato 16 novembre. La formazione giallorossa, allenata da mister Francesco Trimarchi, è reduce da un periodo molto nero in termini di risultati: 0 i punti raccolti nelle ultime tre partite, quattro i goal fatti ed otto quelli subìti. Numeri apparentemente superflui, ma che in questa settimana di preparazione sono stati oggetto di riflessioni finalizzate alla risoluzione delle lacune emerse nel corso degli ultimi appuntamenti. La Virtus Messina vuole ritrovare certezze e fiducia in sé, riacquistabili mediante un successo che manca dal 20 ottobre (3-0 ai danni della Fiamma Antillo). Recuperati i difensori Manuel Mannino e Salvatore Santoro, oltre al capitano Francesco Scarfì.

Ad ospitare la compagine peloritana sarà il Roccalumera Calcio, terza forza del Girone D del campionato di Seconda Categoria a quota 13 punti in classifica (frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte). I biancoazzurri di mister Matteo Frazzica vogliono lasciarsi alle spalle i risultati delle ultime due settimane (sconfitta interna contro la Nike 2022 e pareggio esterno contro la Vigor Itala), riprendendo il cammino positivo intrapreso nello scorcio iniziale di campionato e continuando ad alimentare le ambizioni di vetta. Arbitrerà l’incontro del “Comunale” di Roccalumera il signor Lorenzo Patti di Acireale.

I convocati

Tutti i convocati:

Portieri : Lorenzo Imbesi, Jacopo Minissale;

: Lorenzo Imbesi, Jacopo Minissale; Difensori : Francesco Scarfì, Manuel Mannino, Salvatore Santoro, Samuele Caruso, Antony De Leo;

: Francesco Scarfì, Manuel Mannino, Salvatore Santoro, Samuele Caruso, Antony De Leo; Centrocampisti : Alessio Forganni, Angelo Bruna, Rosario Sandi, Giovanni Napolitano, Rosario Paratore;

: Alessio Forganni, Angelo Bruna, Rosario Sandi, Giovanni Napolitano, Rosario Paratore; Attaccanti: Salvatore Nizzari, Emanuele Cucinotta, Giovanni Ruffo.

