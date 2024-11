“Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”, importante evento a Reggio Calabria

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria organizza l’evento “Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”, un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema di cruciale importanza. L’appuntamento è fissato per il 25 novembre 2024 alle ore 18:30 presso la sede della Lega Navale Italiana al Porto di Reggio Calabria. L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che, da prospettive diverse, affronteranno il fenomeno della violenza di genere, con particolare attenzione alle sfide e alle soluzioni che coinvolgono il territorio calabrese.

Interverranno:

Antonino Nicolò, Presidente della Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana

Daniela De Blasio, Presidente della Sezione di Reggio Calabria della Lega Italiana dei Diritti Umani

Francesca Mallamaci, Coordinatrice del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Morabito

Patrizia Giancotti, Antropologa

Rosalba Stramandino, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria

Raffaele Mortelliti, Direttore di Strill

Gianpaolo Latella, Presidente del Rotary Club di Reggio Calabria

La moderazione sarà affidata a Simona Caracciolo, socia della Lega Navale Italiana. L’evento rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la comunità, istituzioni e cittadini sul dramma della violenza contro le donne, promuovendo azioni concrete per prevenirla e contrastarla. Il simbolo della cima rossa, che richiama il legame e la forza, diventa un potente emblema di solidarietà e impegno comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.