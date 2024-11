Viola-Messina, parla la Fip Calabria: “strumentalizzazione contro tifosi reggini”. La data del ricorso

StrettoWeb

“Il Direttivo Fip Calabria in merito agli episodi della gara Redel RC-Basket School Messina ed ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, nel doveroso rispetto dell’ordinamento sportivo, respinge con fermezza qualsiasi forma di strumentalizzazione in merito alla correttezza ed alla sportività della tifoseria Reggina e Calabrese in generale“. È quanto dichiarato dalla Fip Calabria in una nota social riguardo i fatti accaduti in Viola-Messina.

“Siamo abituati in tutta la nostra regione a vedere palazzetti pieni e festanti e ci preme ribadire questo concetto con forza. La Redel ha annunciato ricorso al provvedimento e lo stesso si terrà Venerdì 22 alle ore 16. Lo sviluppo completo dei gradi di giudizio potrà attestare, dopo ulteriori analisi, la realtà dei fatti accaduti“, si legge in conclusione della nota.

