Viola Inside si rinnova: Sandro Zumbo nuovo presidente dell’Associazione culturale creata da Gaetano Gebbia, nel nuovo consiglio direttivo anche Sandro Santoro

Lunedi 18 novembre si è tenuta in modalità telematica, l’Assemblea degli associati dell’Associazione Viola Inside, Associazione Culturale costituita nel 2018, tra gli altri, da Gaetano Gebbia, il Presidente prematuramente scomparso il 15 luglio scorso e vero deus ex machina dell’Associazione. L’Associazione intende muoversi nel solco segnato da Gaetano Gebbia nella tutela dei valori declinati secondo l’esempio meritocratico e ispirato alla tenacia e allo sviluppo del talento di numerose figure che negli anni si sono spese per la causa della Cestistica Piero Viola e poi ne hanno esportato l’esempio in altri campi del sapere e della società.

L’intitolazione del “Botteghelle” a Gianfranco Benvenuti, la borsa di studio e la statua in memoria di Massimo Mazzetto, l’istituzione in serie A2 del premio “fair play” alla memoria di Gustavo Tolotti, la celebrazione della prima serie A alla presenza di CJ Kupec sono solo alcune delle iniziative realizzate nel recente passato a tutela della memoria e dei valori e in questo senso intende spendersi l’Associazione che ha eletto il nuovo consiglio direttivo composto dall’avv. Sergio Zumbo (Presidente), Cristina Meduri, Pasquale Iracà e Alessandro Santoro.

Il dott. Piero Viola è stato eletto, per acclamazione, Presidente onorario con funzioni di rappresentanza d’immagine e istituzionale.

Entro le prime settimane del 2025 Viola Inside si strutturerà secondo le necessità operative e vaglierà un primo programma di iniziative volte al coinvolgimento sociale secondo i valori più puri e nobili lasciati in eredità da chi ha tracciato la via da seguire.

