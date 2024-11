Verona, ko tecnico all’Inter-vallo: 5 gol in 24 minuti, nerazzurri primi | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il ritorno dalla sosta per le nazionali è una formalità per l’Inter che distrugge 0-5 il Verona nella gara che apre la 13ª Giornata di Seri A. Un turno da non sbagliare per i nerazzurri, visti gli scontri diretti Milan-Juventus e Napoli-Roma. E i nerazzurri non hanno sbagliato. Pratica chiusa già nel primo tempo con 5 reti segnate nello spazio di 24 minuti: al 17′ torna in gol il redivivo Correa che apre le marcature: poi la doppietta di Thuram in 3 minuti dal 22′ al 25′; de Vrij firma il poker al 31′; al 41′ tocca all’altro centrale, Bisseck, arrotondare il punteggio.

Un ko tecnico già all’intervallo per un Verona inerme davanti alla prepotenza calcistica dei nerazzurri. Vittoria netta per i ragazzi di Inzaghi che salgono a quota 28 punti al primo posto in classifica diventando il miglior attacco della Serie A.

Classifica Serie A

Inter 28 Napoli 26 Atalanta 25 Fiorentina 25 Lazio 25 Juventus 24 Milan 18* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Inter e Verona una partita in più

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.