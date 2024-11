Emergenza idrica, vergogna a Pellaro: razionamento dell’acqua e perdite in strada

StrettoWeb

“A Pellaro, importante e popolosa frazione del comune di Reggio Calabria, la situazione idrica continua a destare profonda preoccupazione. I residenti vivono quotidianamente l’inevitabile disagio del razionamento dell’acqua, una realtà che influisce significativamente sulla vita di tutti i giorni, e che fanno venir meno quegli standard di Civiltà che in una città come Reggio dovrebbe avere. In molte strade del quartiere, i cittadini segnalano la presenza di perdite d’acqua che scorrono come torrenti, alimentate da tubazioni obsolete e malfunzionanti. Questi sprechi non solo riducono la disponibilità di acqua potabile, ma sollevano anche interrogativi sulla gestione delle risorse idriche nella zona”. Comincia così la nota di “Democrazia Sovrana Popolare” relativamente alla situazione idrica a Pellaro.

“Il problema è di particolare urgenza: le perdite rappresentano una vera e propria emergenza che va affrontata con tempestività, evidenzia tra l’altro un aspetto noto che si tende a non considerare, lo stato critico della rete idrica; ma manutenzione delle infrastrutture idriche è fondamentale per garantire un servizio efficiente e sostenibile, soprattutto in questa epoca storica nella quale l´acqua appare sempre di più una risorsa preziosa”.

“I residenti di Pellaro chiedono interventi concreti da parte delle autorità locali per risolvere queste problematiche e garantire un´erogazione del servizio idrico “decente”; a nostro avviso è urgente prevedere e realizzare investimenti in infrastrutture, per prevenire ulteriori sprechi e migliorare la qualità della vita nell´importante e popolosa frazione. In un contesto in cui la gestione dell’acqua è al centro di dibattiti nazionali, è fondamentale che anche a Pellaro si adottino misure efficaci per tutelare questa risorsa vitale. I cittadini di Pellaro attende risposte e soluzioni concrete, affinché l’emergenza idrica possa finalmente diventare un ricordo del passato”, si chiude la nota del Presidente del movimento, Domenica Greco.

