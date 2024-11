Val Gallico, testa alla Bovalinese. Mangiola: “ripartiamo dalla prestazione di sabato”

StrettoWeb

Un esordio decisamente positivo per Ninni Mangiola in maglia Val Gallico. La sua prima in biancoazzurro è coincisa con il ritorno al successo dei ragazzi di mister Aquilino, nel 3-0 all’Atletico Maida. Domani si ritorna in campo, ad Africo c’è la sfida contro la Bovalinese e proprio con Mangiola abbiamo analizzato l’immediato pre-gara.

Attenzione agli amaranto ionici, in ritardo di due lunghezze in classifica rispetto al Val Gallico, ma reduci da un gran periodo di forma frutto di sei risultati utili di fila (una sola sconfitta, alla seconda giornata contro l’Atletico Maida) con due vittorie consecutive negli ultimi 180’ disputati. Insomma, un avversario decisamente in salute.

“Sarà una partita tosta, ne siamo consapevoli. Abbiamo preparato bene questa gara sotto tutti i punti di vista. Andremo lì per cercare di ottenere i tre punti. Maida? Ci tenevamo come squadra a fare una grande prova di maturità visti i risultati precedenti. Personalmente mi sono subito integrato bene col gruppo e questo mi ha aiutato a dare una mano. Ho avvertito tante aspettative e volevo ricambiare la fiducia”.

Fondamentale ripartire da quella voglia di vittoria vista sabato scorso… “Facciamo leva sulla prestazione di sabato scorso e quella dovrà essere la mentalità. Non possiamo abbassare la concentrazione in nessuna partita se vogliamo raggiungere un obbiettivo importante. Ogni match ha una storia a sé e sappiamo che il campionato è equilibrato. lavoriamo giorno dopo giorno per tenere sempre alta l’asticella”.

