Il Val Gallico ritrova la vittoria: battuto il San Nicola Chiaravalle per 2-0 | HIGHLIGHTS

Ritorna alla vittoria il Val Gallico Calcio, la seconda consecutiva sul campo amico, e si rialza prontamente dopo l’incredibile ko con la Bovalinese di una settimana fa. Nonostante le numerose difficoltà, a partire dalle squalifiche della coppia centrale Robaina e Dominguez, la squadra di Aquilino sfodera una buona prova sul sintetico del “Lo Presti”, al cospetto di un avversario in salute e reduce da tre risultati utili di fila (con due vittorie consecutive).

Le scelte. Davanti a Zampaglione, linea difensiva inedita con Baccillieri e Iacono in mezzo, Scaramuzzino e Mangiola sugli esterni. In mediana Lara supportato da Lazzarini ed Alderete, tridente composto da Zagari e Tavdgiridze a supporto di Carvajal.

La partita

Pronti, via, e Baccillieri (all’esordio dal primo minuto) trova l’inzuccata vincente al 2’ sul calcio d’angolo battuto da Lazzarini, sbloccando subito il parziale e mettendo il match immediatamente sui binari sperati per i suoi. Ospiti che provano a reagire e col passare dei minuti creano un po’ di apprensione, sulle folate di Buzzi, alla retroguardia locale. Tutto facile però per Zampaglione. Monteleone che non capitalizza da due passi e dall’altra parte Lazzarini disegna una punizione magistrale per il raddoppio al 39’ del Val Gallico. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per la grande risposta di Zampaglione su Monteleone.

Secondo tempo povero di emozioni, col Val Gallico che aspetta il momento giusto per ripartire e il San Nicola che attacca nel tentativo di dimezzare lo svantaggio. Ma difesa e centrocampo reggono benissimo, Zampaglione ha vita facile, almeno fino al tiro al volo da fuori di Telias e poi al 90’ è bravo a rispondere alla botta di Bigongiari. In mezzo, il sinistro di Carvajal non inquadra lo specchio, mentre le folate di Tavdgiridze e Zagari non trovano degna conclusione per gli sforzi profusi.

Al triplice fischio solo applausi per tutti i componenti del Val Gallico, con giocatori e staff tecnico che dedicano la vittoria a Pangallo, Lara ed al direttore Mimmo Serrao, per i gravi lutti che li hanno colpiti.

Il tabellino

VAL GALLICO CALCIO-SAN NICOLA CHIARAVALLE 2-0

VAL GALLICO: Zampaglione, Scaramuzzino, Mangiola (30’st Artuso), Alderete (38’st Pangallo), Iacono, Baccillieri, Lazzarini, Lara, Carvajal, Tavdgiridze (32’st Manganaro), Zagari (44’st Utano). A disposizione: Surace, Saccà, Calabrese, Bonadio, Gatto. All. Aquilino.

SAN NICOLA CHIARAVALLE: Grasso, Risoleo, Gasperin (28’st Telias), Clemente, Bigongiari, Locascio (41’st Rodriguez), Escudero (38’st Laria), Barolo, Monteleone (1’st Babbino), Buzzi, Tascon. A disposizione: Parisi, V. Tassone, Corigliano, B. Tassone, Muzzí. All. Sisi.

ARBITRO: Raffa di Vibo Valentia (Pallone e Robson di Cosenza)

MARCATORI: 2’pt Baccillieri, 39’ pt Lazzarini.

NOTE– ammoniti Escudero (SN), Tascon (SN), Alderete (VG). Angoli: 3-4. Recupero: 2’pt e 5’st.

