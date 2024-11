Le Università di Reggio Calabria e Ferrara unite: IA per potenziare le Pubbliche Amministrazioni

StrettoWeb

Il CERVAP (Centro di Ricerca sul Valore Pubblico) dell’Università degli Studi di Ferrara e il Decision Lab dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria hanno siglato un accordo di collaborazione di tre anni volto a promuovere l’innovazione nella pubblica amministrazione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e lo sviluppo di metodologie avanzate di decision-making orientate alla generazione di Valore Pubblico.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato il Prof. Enrico Deidda Gagliardo, Fondatore e Direttore Scientifico del CERVAP – di avviare questa collaborazione che rappresenta un ulteriore step del cammino del nostro Centro verso la frontiera del Valore Pubblico. Unendo la nostra esperienza a quella di Decision Lab, svilupperemo soluzioni innovative che favoriranno non solo l’efficienza e l’efficacia operativa delle amministrazioni ma anche e soprattutto il supporto ai decisori politici e ai manager pubblici nell’assunzione di decisioni consapevoli sul Valore Pubblico che potrebbero generare“.

Anche il Prof. Massimiliano Ferrara Fondatore e Direttore scientifico del Decisions LAB aggiunge: “mi unisco all’entusiasmo dell’apprezzato Collega Deidda Gagliardo per questa sinergia collaborativa tra i due Centri di Ricerca da cui, sono certo, si svilupperà nuova conoscenza in un ambito nel quale il discrimine tra il teorico e l’operativo, tra il substrato scientifico e l’aspetto del “practioner” si fonde in una mistura da cui trarre nuovo “valore”, per l’appunto”. Da qualche anno come centro di ricerca universitario stiamo portando avanti studi e ricerche nell’ambito della intelligenza artificiale spiegabile e siamo certi che questi temi troveranno ampie applicazioni anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione“.

Il cuore della collaborazione risiede nell’integrazione delle competenze del CERVAP e del Decision Lab per sviluppare nuovi approcci metodologici basati sulla “Piramide del Valore Pubblico“, con l’obiettivo di utilizzare IA e Big Data per supportare le decisioni strategiche e manageriali. In particolare, l’accordo si focalizza sullo sviluppo di attività di ricerca nei campi della misurazione e gestione del Valore Pubblico, della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle politiche pubbliche. Inoltre, prevede percorsi di alta formazione co-progettati tra le due istituzioni, su temi legati all’IA, ai sistemi di supporto decisionale e al Performance Management. Infine, uno degli obiettivi principali è la diffusione dei risultati ottenuti attraverso convegni, seminari e workshop, contribuendo così alla promozione delle best practices.

Entrambe le istituzioni lavoreranno su studi riguardanti l’impatto dell’automazione e dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi, con un focus particolare sull’analisi dei PIAO (Piani Integrati di Attività e Organizzazione) delle PA dei diversi comparti, valutandone l’adeguatezza programmatica e la funzionalità al Valore Pubblico. Le ricerche utilizzeranno modelli predittivi, tecniche di machine learning e ottimizzazione multicriterio, come la Multi Attribute Decision Analysis (MADA), per supportare le decisioni politiche e manageriali basate sui dati.

