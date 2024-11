Una fantastica Akademia Messina batte anche Casalmaggiore e si conferma capolista | FOTO

StrettoWeb

Ottavo successo per Akademia Sant’Anna che, nel secondo turno consecutivo al PalaRescifina, supera Casalmaggiore con un rotondo 3-0 (25-17, 25-19, 25-19). Gara ben controllata, sin da subito, dalle SuperGirls di coach Bonafede, mai in affanno, sempre avanti nel punteggio e brave a limitare la Top Spiker di A2, l’opposto Montano. Ennesima prova di carattere, unione ma soprattutto situazione in cui la squadra ha dimostrato il trend di costante crescita. Ed è propria questa, oltre al risultato, la vera nota lieta del match: le messinesi non mostrano segni di cedimento e, gara dopo gara, colgono l’opportunità offerta dal campo per attenzionare i dettagli, quelli che, nella speranza della società, dovrebbero fare la differenza sul lungo periodo.

Adesso, settimana di preparazione verso l’ultima di andata del PalaMarignano contro la seconda forza del girone: la Consolini Volley. Una gara che dovrebbe raccontare tanto sul reale prosieguo della stagione da parte delle protagoniste e sulla forze a disposizione di ciascuna delle contendenti, oltre a decidere gli accoppiamenti dei quarti di coppa Italia. In virtù dei risultati di giornata, Akademia si conferma in testa alla classifica con 23 punti, insegue San Giovanni con 20.

Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio. Per Casalmaggiore, coach Napolitano manda in campo Pincerato in regia, suo opposto Montano, centrali Perletti e Nwokoye, posto 4 Nosella e Costagli, libero Faraone.

Primo set

Nel primo set, break Messina nel turno al servizio di Rossetto con Modestino vincente in fast (3-1). Errori di Costagli in attacco e Rossetto in battuta (4-2). Mason si riprende il servizio, Costagli mura Messina, poi è il turno dei due opposti in campo, Diop e Montano, che scrivono sul tabellino il loro primo punto gara (6-4). Olivotto passa al centro, Mason e Montano spediscono sulla rete dai nove metri (8-5). L’opposto di Casalmaggiore si rifà subito dopo, prima del tocco a rete di Nwokoye (8-6). Il muro di Carraro vale il +4 Messina (10-6); coach Napolitano ferma il gioco.

Costagli accorcia le distanze (10-7). Offensiva vincente di Diop, break di Modestino a muro, Costagli cerca di contenere il divario (12-8). Diop passa ancora, ma Modestino fallisce il servizio (13-9). Costagli replica l’errore dai nove metri, Montano passa sopra il muro di Messina da posto due, prima di bloccare Rossetto (14-11). Olivotto al centro, l’errore di Nosella e il diagonale di Rossetto proiettano Messina a + 6 (17-11). Montano cerca e trova il touch out, Diop il terreno avversario (18-12). Ancora due errori al servizio, questa volta di Rossetto e Nosella, ace di Diop (20-13) e coach Napolitano chiama time-out.

Al rientro, servizio potente di Diop, la ricezione ospite non tiene la sfera e sulla palla slash arriva implacabile Modestino (21-13). Le Rosa accorciano, ma Diop le rispedisce indietro con una Pipe (22-14). Rossetto fallisce dai nove metri, non Mason da posto 4 è precisa ed efficace (23-15). Ace di Modestino, Rossetto tira larga una pipe, Olivotto una fast (24-17). Messina chiude il parziale sull’errore al servizio di Costagli (25-17). Migliore realizzatrice Diop con 6 punti. 7 errori di Messina, 8 di Casalmaggiore.

Secondo set

Il secondo set comincia con un ace di Olivotto e il muro di Modestino su una pipe di Montano (2-0). Rossetto passa da posto 4 a conclusione di un long rally (3-0). Nwokoye sigla il primo punto di Casalmaggiore in fast, mentre si rivede pericolosamente Diop (4-1). Invasione a rete di Perletti e Modestino, poi break di Casalmaggiore con due muri di Perletti prima e Costagli a seguire (5-4). La reazione di Casalmaggiore stavolta c’è e consente alle Rosa di riprendersi il pari (7-7). Due errori di Pincerato, Messina nuovamente avanti (9-7). Diop in sequenza vincente mette a terra tre palloni da posto due (13-9) e coach Napolitano chiama time-out.

Al rientro in campo, fast di Nwokoje, Costagli trova un touch-out, Diop allarga un diagonale e Casalmaggiore è nuovamente sotto (13-12). Diop e Costagli tengono la situazione in sostanziale equilibrio (14-13). Gran palla di Rossetto da posto 4, Pincerato viene fermata per invasione aerea, Montano riduce al minimo il distacco con due offensive vincenti (16-15). Errori di Costagli dai nove metri, Mason firma il punto successivo con un appoggio pazzesco (18-16). E’ un momento d’oro per Montano, poi Messina si riprende il servizio con Olivotto (19-17). Nwokoye e Rossetto tengono Casalmaggiore a -2 (20-18); coach Napolitano interrompe il gioco.

Al ritorno in campo, Rossetto vincente con un touch-out, due errori in attacco di Costagli, Diop spara un lungo linea potente e chirurgico; poi chiude con un ace (25-19). Migliore realizzatrici Diop e Nwokoye con 6 punti. 1 errore per Messina, 7 per Casalmaggiore.

Terzo Set

Nel terzo set, si parte con un break Messina con doppio attacco di Rossetto ed ace di Diop (3-0); coach Napolitano ferma il gioco. Al rientro, Modestino e Rossetto allungano ancora (9-1); nella fattispecie, entusiasmante doppio ace di Rossetto e muri di Modestino e Carraro; coach Napolitano si gioca anche il secondo time-out.

Si torna in campo e Casalmaggiore mette a terra una palla sette con Marku, un attacco di Montano, un muro di Costagli su Modestino e un ace di Pincerato; stavolta è coach Bonafede a interrompere il gioco.

Al rientro, Montano e Diop fanno comprendere ai presenti perché sono le migliore realizzatrici della categoria, Mason attacca vincente in lungo linea, poi ancora Diop chiude un long rally da posto 4, con un lungo linea profondo (12-7).

Diop non riesce a ripetersi subito dopo, prendendo male le misure e il suo diagonale va out; lungo linea di Mason e monster block di Rossetto (14-9). Ancora Diop out (14-10); l’opposto toscano cerca altre soluzioni e in appoggio corto tiene Casalmaggiore sotto di 5 (15-10). Pincerato e Nwokoye sbagliano il timing su due fast; coach Napolitano tira fuori la centrale di Formia per Perletti. Scava il solco Messina, mentre Diop firma un altro ace (19-11). Passano Carraro e Diop, ma Casalmaggiore non molla (21-18). La formazione ospite protagonista nel bene e nel male con un finale di set in cui sbaglia quei due palloni che servono la carica giusta a Rossetto per fermare a muro le avversarie. La chiusura di set e match la firma l’MVP di gara, Aurora Rossetto (25-19). Migliore realizzatrice del parziale Rossetto con 7 punti. 6 errori per Messina, 10 per Casalmaggiore.

MVP del match, Aurora Rossetto; Top Spiker, Bintu Diop con 18 punti (14 in attacco con una percentuale del 50 %, 4 ace), Top Blocker dell’incontro, Chiara Costagli, con 3 muri, Top Acer, Bintu Diop, con 4 ace. Complessivamente, 14 errori per le siciliane, 25 errori per le lombarde.

Le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede e Rossella Olivotto

Nel post-gara, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede e Rossella Olivotto. Coach Fabio Bonafede: “queste sono squadre molto insidiose, basti pensare che dall’altra parte c’era Montano. Siamo stati bravi; le ragazze hanno gestito bene i momenti delicati della partita. L’abbiamo preparata in un certo modo; dovevamo colpirli sul lungolinea e ha funzionato. Ho chiesto di contenere Montano e spingere sull’acceleratore, forzare sulla fisicità. Bisogna guardare i vari aspetti a lunga gittata. Nel girone di ritorno avremo partite fuori casa di un certo livello ed era importante non sbagliare quelle in casa nel girone di andata. A San Giovanni ci penseremo da domani, anche se sappiamo che non sarà una partita decisiva”.

Rossella Olivotto: “cerco sempre di dare il mio contributo e sono contenta della stagione che stiamo facendo; siamo un gruppo molto affiatato. Stiamo vivendo il nostro campionato una gara per volta. Nessuna partita è da sottovalutare, non ci sono squadre facili da affrontare. Le partite le prepariamo in modo ineccepibile; c’è dietro tanto lavoro da parte dello staff. Sicuramente, essere prime in classifica e aver vinto otto gare su otto è frutto di lavoro da parte di tutti”.

Akademia Messina – Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)

Akademia Messina: Norgini, Olivotto 6, Carraro 5, Modestino 5, Rossetto 14, Mason 7, Trevisiol n.e, Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 18. All. F.Bonafede, Ass. F.Ferrara

Volleyball Casalmaggiore: Nosella 2, Costagli 8, Cantoni n.e., Marku 3, Perletti 3, Pincerato 1, Montano 14, Ribechi 0, Faraone (L) 0, Dalla Rosa 0, Nwokoye 9. All. B.Napolitano, Ass. G.Beccari

Arbitri: Alessandro D’Argenio e Luca Pescatore

Videocheck: Claudio Spartà

Segnapunti: Alessandro Grasso

Durata set: 23’, 27’, 27’

MVP Gioielleria La Motta: Aurora Rossetto (Akademia Sant’Anna)

Premio “Top Acers Akademia” by AU 750 Il Compro Oro: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna).

